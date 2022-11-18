Артисты из Узбекистана представили в Азербайджане спектакль с трагической развязкой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои представил на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку оперу "Риголетто" Джузеппе Верди, сообщает Trend Life.

"Риголетто" является вершиной творчества Джузеппе Верди и одной из самых любимых опер многочисленных зрителей Театра оперы и балета.

Показ спектакля в исполнении звезд оперы из Узбекистана стал значимым событием в культурной жизни города и привлек внимание истинных ценителей оперного искусства.

Красота и великолепие музыки Джузеппе Верди, сильные голоса певцов, прекрасные декорации и костюмы сделали спектакль незабываемым. Публики овациями принимала выступления артистов, зрителей переполняли эмоции от великолепия происходящего на сцене действа.

Отметим, что в основу оперы лег сюжет произведения "Король забавляется" Виктора Гюго. Это романтическая драма с трагической развязкой, повествующая о распутном и циничном герцоге Мантуанском. Ему пытается мстить шут Риголетто за оскорбление чести дочери. Замыслив жестокую месть, Риголетто невольно становится убийцей своей дочери.

Напомним, что в рамках гастролей Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои также представил балет "Хумо" узбекского композитора Анвара Эргашева.

Труппа Большого театра Узбекистана приехала на гастроли в Баку полным творческим составом - симфонический оркестр, солисты, артисты хора и балетная труппа.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az