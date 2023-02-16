В Баку прошел концерт, посвященный 210-летию Александра Даргомыжского (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он не получил классического музыкального образования, однако современники называли его композитором необычайной новизны и мощи, создавшим в своей музыке человеческие характеры, сравнимые по глубине с героями Шекспира и Пушкина.

В Русском доме в Баку прошел вечер, посвящённый 210-летию Александра Даргомыжского, сообщает Trend Life.

На открытии вечера организатор проекта доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алёна Инякина рассказала о роли известного композитора, чьё творчество оказало существенное влияние на развитие русского музыкального искусства XIX века, становление русской оперы, вокализов и романсов. Один из наиболее заметных композиторов периода между творчеством Михаила Глинки и "Могучей кучки", Даргомыжский считается основоположником реалистического направления в русской музыке, последователями которого явились многие композиторы последующих поколений.

На вечере прозвучали произведения композитора в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Антона Ферштандта, Лалы Мухтаровой, Диляры Керимовой, Ульвии Алиевой, Фархада Алекперова, Руслана Персана, Камиллы Имановой, Аминат Ахмедовой, Атефе Гарабаги.