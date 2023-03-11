В Carnegie Hall Нью-Йорка состоялся гала-концерт Florida Keys с участием азербайджанских талантов – названы победители (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Weill знаменитого культурного центра Carnegie Hall в городе Нью-Йорк состоялся гала-концерт VIII Международного музыкального конкурса Florida Keys, сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Florida Keys проводится с 2017 года в честь видного азербайджанского композитора Джовдета Гаджиева. Целью конкурса является выявление молодых талантов, раскрытие их музыкальной индивидуальности, предоставление им возможности выступить на всемирно известной сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке и, главное, популяризация богатой музыкальной культуры Азербайджана. Руководитель проекта Пярвин Мурадова является дочерью народных артистов – композитора Джовдета Гаджиева и легендарной исполнительницы национальных танцев Амины Дильбази.

Мероприятие было организовано руководителем Американо-азербайджанской культурной ассоциации Тохфой Эминовой совместно с руководителем действующего при ассоциации Комитета по вопросам образования и культуры Пярвин Мурадовой при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

На открытии прозвучали государственные гимны Азербайджана и США. Выступившие зампредседателя госкомитета Эльшад Алиев и первый секретарь посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев отметили важность реализации проекта, приуроченного к 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

В концертной программе, наряду с другими произведениями, прозвучали одни из любимых композиций великого лидера Гейдара Алиева - азербайджанская народная песня “Кючелере су сепмишем” и песня легендарного Муслима Магомаева "Aзербайджан".

Победителей этого года выявило жюри в составе профессора Университета Ататюрка в турецком городе Эрзурум, пианистки Хагигат Магеррамовой (председатель), профессора Государственного университета Сан Хосе в Калифорнии, пианиста Намига Султанова, солиста Метрополитен-Опера, баритона Алексея Лаврова, профессора по классу скрипки музыкальной школы при Колумбийском университете и Высшей школы музыки при Лозаннской консерватории Сергея Шварца, профессора по классу фортепиано Парижской школы музыки имени Альфреда Корто и Консерватории Рюэй-Мальмезон Рены Шерешевской-Мустафабейли, председателя фортепианного фонда “Fundación Banco Santander” в музыкальной школе Королевы Софии в Мадриде, профессора Станислава Юденича.

Мероприятие завершилось объявлением победителей конкурса в различных номинациях, вручением им дипломов и наград.

В конкурсе приняли участие также музыканты из США, Германии, Израиля, Таиланда, Индии, Китая, Кореи, Грузии, Украины и Беларуси. Было вручено три Гран-при представителям Азербайджана, США и Германии.

От Азербайджана Гран-при был удостоен студент первого курса Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов Теймур Кязымов в категории "профессиональный вокал". Пианист Арслан Велиев завоевал первое место. Нурана Салманова заняла третье место в номинации "фортепиано" (категория "профессионалы"). Студентка Чешской консерватории в Пльзене и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Джанель Наджафлы заняла второе место в номинации "скрипка" (категория "профессионалы"). В номинации "скрипка" (категория "профессионалы") Гран-при был удостоен азербайджанец Огтай Зейналов-Шуберт, представивший на конкурсе Германию. Отметим также, что неизгладимое впечатление на жюри конкурса произвел своим исполнением мугама Баяты-Шираз девятилетний Джозеф Вербок, представитель США.