Азербайджанский театр удостоен диплома международного фестиваля в России (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна удостоен диплома XXV Международного театрального фестиваля стран СНГ "Встречи в России", сообщили Trend Life театре.

Фестиваль "Встречи в России" проходит 7-16 апреля в Санкт-Петербурге, его участники - ведущие театральные коллективы из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, России и других стран.

На фестивале азербайджанский театр выступил со спектаклем "Маскарад" в постановке главного режиссера Бакинской русдрамы, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского. Спектакль азербайджанского театра с большим интересом был встречен зрительской аудиторией.

Также молодые актеры азербайджанского театра в рамках фестиваля приняли участие в мастер-классах.

Напомним, что премьера спектакля "Маскарад" на сцене Бакинской русдрамы состоялась в ноябре 2013 года. В дальнейшем спектакль с большим успехом демонстрировался за рубежом – в ходе гастролей театра на сцене Санкт-Петербургского государственного драматического театра на Васильевском, на Международном театральном фестивале "У Троицы" в городе Сергиев Посад.