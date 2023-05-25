По лабиринтам мыслей, чувств, переживаний… Выставка "ADAM" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Zaman Art Gallery, расположенной в старинной части Баку - Ичери шехер, открылась коллективная выставка под названием "ADAM" (Адам/Человек), сообщает Trend Life. В экспозицию вошли работы Бахруза Кенгерли, Вюсали Агаразиевой, Джавида Ильхама, Имрана Мехтиева, Орхана Гараева и Саялы Мамедовой.

Выставка ADAM представлена шестью художниками, воплотившими в своих произведениях обозначенную идею, они ведут зрителя по лабиринтам человеческих мыслей, чувств, переживаний. Экспозиция отличается динамикой, которая создана представленным разнообразием жанров и направлений – живопись, скульптура, графика, – но навеяна одной идеей.

Каждое произведение отражает как внутренний мир человека, так и его отношение к другим людям. Тут мы видим человека как часть природы, раскрывшего свою сущность в социуме со всеми изъянами и красотой.

Название выставки можно рассматривать как точку начала, объединяющую все образы в единую природу человека. В то же время авторы произведений ненавязчиво задают вопросы - "Какой твой Адам? Какой ты?", на которые каждый может дать свой ответ. Данная выставка – это путешествие в себя, и в то же время взгляд на себя со стороны.

По словам участника выставки Орхана Гараева, тема экспозиции обширна и интересна. "Все участники экспозиции создали произведения на тему человека и его взаимосвязи с природой. Тема обширна, в произведениях мы рассматриваем не только Адама и Еву, а самого человека, его отношение ко всему. Я создал к выставке шесть работ. Возможно ввиду того, что я по своей натуре немного замкнутый, человек в моих произведениях показан в доме, в закрытом пространстве. Также я экспонирую два панно - черное и красное, это процесс моей работы. Так как я еще занимаюсь графическим дизайном, мне приходится каждый раз смотреть в экран компьютера, думая, что я хочу заняться живописью, но у меня совсем нет на это времени. Когда смотрю в монитор, вижу свое отражение", - сказал Орхан Гараев.

Джавид Ильхам представил на выставке цикл, в который вошли шесть картин с шестью образами.

"Показываю несколько образов людей, кто-то в поиске, другой устал, третьи – заблудились, четвертый изранен, ему сложно идти, но он продолжает свои поиски. В своих работах не полностью раскрываю тему, оставляю загадку. Чтобы каждый зритель принял решение для себя, что он чувствует и видит", - отметил Джавид Ильхам.

Работы Саялы Мамедовой, еще одной участницы выставки, привлекают внимание соединением реальности и фантазии, наделяя их особым смыслом и глубиной. Отличительной чертой работ художницы являются образы маленьких белых людей, которые живут своей жизнью и светятся добром. Также на нескольких работах отображен стихотворный текст.

"В произведении "Красный свет" представлен текст, автором которого является Бахруз Кенгерли, я решила его продолжить и отобразить на картине. Меня вдохновили эти слова", - добавила Мамедова.

По словам Бахруза Кенгерли, в первую очередь в картинах он передает свое состояние.

"Меня интересуют вопросы земные и неземные. У меня вопрос - как человек пытается выжить в индустриальном мире, рассматриваю его сознание, ощущения, мировоззрения. Все эти работы были созданы в течение трех лет, планирую представить их на персональной выставке", - добавил Кенгерли.

Скульптор Имран Мехтиев отмечает, что в работах отражены волнение, переживания, чувства.

"Я представляю три скульптуры. Одна из них под названием "Почему". Когда мы ищем ответы на какие-то вопросы, то мысленно мы возвышаемся, скажем так, отрываемся от земли… Вот и мой герой в раздумьях, а зритель сам должен решить, нашел он ответ или еще в поиске… Еще одна работа называется "Чувства" – это настоящие эмоции, переживания. Третья скульптура - "Прости", в ней я изобразил два образа – мужчину и женщину, они разделены, но когда они простят друг друга, станут единым целым", - сказал Имран Мехтиев.

Вюсаля Агаразиева представила керамический триптих и две живописные картины.

"Общая концепция выставки - Адам. Я сделала скульптуру и показываю эмоции разных людей, то, как я вижу их. Над керамическими скульптурами работала с разных ракурсов, например, на одной из работ облик и злой, и грустный, если смотреть с разных ракурсов. На некоторых скульптурах есть элемент, который для меня означает чистоту. Триптих я создала именно для этой выставки. А вот картины, где изображены части тела человека – руки, ноги созданы в 2022 году. Руки я использовала в элементе с лестницей. Мне интересно то, как зритель воспринимает эту работу, потому что одни видят, как человек поднимается по лестнице и старается удержаться, а другие - как он отрывается и падает вниз. В картине, на которой изображены ноги, многим кажется, что человек в коробке, или же он попадает в пустоту, для меня же это освобождение. Тут я опять играю с визуальным эффектом", - сказала Агаразиева.

Отметим, что в каждом образе, представленном в работах, можно увидеть глубину и многогранность человека, идеалы эпохи, понимание окружающего мира, характер жизни.