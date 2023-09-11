Мухтар Дадашов – "убийца" Мехмана, или доказательства на Нюрнбергском процессе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения видного актёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста и кинооператора, лаурета госпремии и народного артиста Азербайджана Мухтара Дадашова (11 сентября 1913 - 7 мая 1998). Представляем читателям Trend Life материал о жизни и деятельности личности, которой принадлежат большие заслуги в становлении и развитии азербайджанского кино.

Его творческая карьера фактически началась с детства. В 11-летнем возрасте Мухтар впервые вышел на сцену Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр), где сыграл роль Гюндуза в спектакле "Севиль". А через год стал ведущим актером Тюркского детского театра. В 16 лет был принят в труппу Азербайджанского государственного театра юного зрителя. В 18 лет в качестве ассистента оператора принимал участие в съемках документальных и художественных фильмов на киностудии Азерфильм (впоследствии - Бакинская киностудия и ныне "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы).

Мухтар Дадашов вспоминал:

"Моя любовь к кино была настолько сильна, что я ушел из театра и навсегда привязался к киноискусству. В 18 лет я стал сначала учеником оператора Федора Новицкого, а затем ассистентом оператора Бориса Пумпянского. Участвовал в съемках фильмов "Локбатан", "Нефтяная симфония", "Кочевники". Всегда вспоминал слова гениального Эйзенштейна, который сказал: "Снимай так, как будто это твоя последняя работа". Затем я прошел большую стажировку в Москве, на студии "Межрабпомфильм"".

С 1933 года с целью повышения опыта работы был командирован в Москву.

Фильмы, созданные Мухтаром Дадашовым занимают особое место в истории азербайджанского художественного и документального кино. Он является оператором полнометражных и короткометражных художественных и документальных фильмов, автор сценария, оператор и режиссёр более восьмидесяти картин. Среди которых такие культовые художественные фильмы как "Аршин мал алан" (1945, оператор), "Аршин мал алан" (1965, автор сценария), "Именем закона" (1968, режиссер и автор сценария), "В Баку дуют ветры" (1974, режиссер) и другие.

Художественный фильм "Именем закона" стал первой крупной экранизацией, которую он поставил по мотивам повести Сулеймана Рагимова "Мехман". Действие фильма происходит в 1930-х годах, когда ценой своей жизни прокурор разоблачает банду преступников и политических врагов. Премьера прошла в Казани. На протяжении всего сеанса зал как будто всецело погрузился в происходящие события. Картина произвела настолько сильное впечатление, что по завершении показа вместо аплодисментов одна из разгневанных зрительниц обратилась в резкой форме к режиссеру: "Ответьте, кто убил Мехмана?". Публика не собиралась расходиться. Зрители встали и минутой молчания почтили память Мехмана. В этот момент, как вспоминал режиссер, у него чуть сердце не вылетело из груди, и он ответил: "Я "убил" Мехмана. Но если вы посмотрите в зал, то увидите, сколько здесь молодых людей, которые последуют по честному пути Мехмана". А писатель Сулейман Рагимов сказал: "Ты продлил жизнь нашего Мехмана еще на тысячу лет".

Следут также особо отметить кинодокументалистику. Дадашову принадлежат особые заслуги в создании кинохроники Великой Отечественной войны - в 1943 году он был направлен в распоряжение комиссии по расследованию преступлений гитлеровцев. Здесь вместе со своим помощником Исмаилом Эфендиевым он снял факты, отражающие зверства фашистов. Позже эти кадры были продемонстрированы в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе. Фильмы "Советский Азербайджан" (1950, оператор и режиссер, особая награда Каннского международного кинофестиваля), "Путь счастья" (1956, автор сценария, оператор, режиссер, золотая медаль Всесоюзного кинофестиваля в Москве), "Нариман Нариманов" (1966, режиссер, победитель Закавказского и Украинского кинофестивалей), "Баку бьется" (1944, автор сценария, оператор, режиссер), "По ту сторону Араза" (1947, оператор), "Сабир" (1962, режиссер). "Кура" (1963, автор сценария, оператор, режиссер) и другие материалы про историю Азербайджана, входят в золотой фонд национального киноискусства. Как актер Дадашов сыграл в фильмах "Живой бог" (1934), "В этом южном городе" (1969). Он создавал кинопортреты известных личностей – великого лидера Гейдара Алиева, видных композиторов - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, вокалиста Бюлбюля, поэта Самеда Вургуна, передовиков производства и т.д.

В 1977-1983 годах работал художественным руководителем объединения документальных фильмов на киностудии "Азербайджанфильм " имени Джафара Джаббарлы.

Мухтар Дадашов говорил:

"Кино - это зеркало жизни. Это зеркало - чудо, способное отражать, как говорил великий Сабир, "правду - правдой, а ложь - ложью". Кино должно быть в руках талантливых, честных, способных, профессиональных людей, которые отдают свою жизнь искусству со своими чистыми помыслами и эмоциями”.

Мухтар Дадашов скончался 7 мая 1998 года.