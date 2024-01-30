"1001-я ночь войны": в Баку прошла театрализованная читка произведения Максуда Ибрагимбекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Libraff в Баку состоялась театрализованная читка произведения выдающегося писателя и драматурга, народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова (1935 – 2016 годы) "1001-я ночь войны", сообщает Trend Life.

Как отметил режиссер театрализованной читки Турал Вагифоглу, Максуд Ибрагимбеков – гениальный писатель.

"Так как он описывает все, что связано с Баку, Абшероном, мне кажется, никто из наших писателей так это не чувствует. Произведения Максуда Ибрагимбекова не раз были поставлены на театральной сцене, и сейчас, зрителю 21 века, интересно их смотреть, почувствовать атмосферу, которая описывается в книгах писателя. Очень надеюсь, что мне когда-нибудь удастся поставить спектакль по произведению Максуда Ибрагимбекова на большой сцене.

Театрализованная читка пройдет на азербайджанском и русском языках с использованием аудиокниги и музыки из художественного фильма "Bizim Cəbiş müəllim" ("Я помню тебя, учитель", или "Наш учитель Джабиш"). Кинокартина была снята на основе произведения "1001-я ночь войны", - сказал Турал Вагифоглу.

Режиссер рассказал, что в театрализованной читке заняты три известных актера – заслуженные артисты Азербайджана Шовги Гусейнов, Натаван Гаджиева и Теймур Рагимов.

"Учитывая, что это читка, при выборе актеров обращаешь внимание на то, как артист владеет текстом. Всегда приятно работать с талантливыми актерами, профессионалами своего дела, это самый важный критерий, по которому происходит отбор актеров", - добавил Турал Вагифоглу.

На мероприятии был презентован сборник рассказов Максуда Ибрагимбекова "Последняя ночь детства". Сборник, в который вошли 13 рассказов писателя, издан на азербайджанском, русском и английском языках. Также представлена книга "Приходила женщина в черном".

Как отметил переводчик книги "Последняя ночь детства" на азербайджанский язык Эйюб Гияс, работу над переводом он начал 3-4 года назад.

"Конечно, я был знаком с творчеством Максуда Ибрагимбекова и произведениями, вошедшими в книгу. Однако в процессе работы еще раз убедился в том, насколько Максуд Ибрагимбеков выдающийся писатель и личность", – подчеркнул Эйюб Гияс.

Художник Орхан Гараев, который является иллюстратором сборника "Последняя ночь детства", отметил, что ему очень близко творчество Максуда Ибрагимбекова.

Он отметил, что описание автором прошлого помогает прочувствовать этапы утраченного детства, обновляя его красочной палитрой. "Это когда не ты рисуешь произведение, а оно тебя, оставляя в тебе набор хороших качеств, формируя в тебе образ правильного человека, огромную любовь к жизни и людям", - сказал Орхан Гараев.

Присутствовавшая на мероприятии директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова выразила признательность всем участникам мероприятия за внимание к творчеству Максуда Ибрагимбекова.

Театрализованная читка произведения "1001-я ночь войны" вызвала большой интерес у публики. Шовги Гусейнов, Натаван Гаджиева и Теймур Рагимов прекрасно справились с поставленной задачей. Своей работой они выразили уважение и любовь к творческому наследию Максуда Ибрагимбекова.

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