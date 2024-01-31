Это моя женщина... - одним вечером в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера спектакля "Моя женщина" (Qadınım) по пьесе известного турецкого писателя-драматурга Тунджера Джюдженоглу "Матрешка", сообщает Trend Life.

Cценическое произведение представлено в жанре музыкальной лирико-психологической мелодрамы. В основе сюжета пьесы лежит борьба двух влюбленных за свои чувства до конца. Действие происходит под турецкую ретро-музыку и видеоряд.

Главные роли исполнили молодые актеры театра - Амрах Дадашев и Гюльтадж Алили. В спектакле также приняли участие артисты хора и балета театра. Режиссер-постановщик - Ирада Гезалова, художник-постановщик - Вюсал Рагим, хормейстер - Малахат Гасымова, музыкальное оформление - Амрах Дадашев, пластика - заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, видеоряд - Мурад Гасанов.

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