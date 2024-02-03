В Гяндже в рамках фестиваля Gəncliyin səsi представлена экспозиция Gəncənin gəncləri (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже в рамках X фестиваля Gəncliyin səsi (Голос молодежи), организованного министерством культуры Азербайджана в честь Дня молодежи Азербайджана, представлена экспозиция Gəncənin gəncləri (Молодежь Гянджи). Выставка представлена в Центре Урбанизма при поддержке Гянджинского государственного драматического театра имени Фикрета Амирова и Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Выставка работ молодых художников, скульпторов, фотографов, мастеров народно-прикладного искусства была встречена с большим интересом. Среди гостей были глава исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, государственные и общественные деяли, представители науки и культуры, творческой интеллигенции и молодежи. Экспозиция продолжилась концертной программой, активной молодежи были вручены почетные грамоты.

Основная цель проведения фестиваля Gəncliyin səsi – повышение интереса представителей молодежи к творческой сфере, а также выявление талантов. В рамках фестиваля в Баку и в регионах страны организована серия мероприятий, охватывающие такие сферы искусства, как музыка, театр, живопись, декоративно-прикладное искусство. участием молодежи в Баку, Гяндже, Гахе и Сальяне проходят концерты, кукольные спектакли, творческие ярмарки, тематические выставки.

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