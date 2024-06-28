В Стамбуле открылась выставка азербайджанского художника Эльданиза Бабаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле (Турция) в галерее Культурного центра Ататюрка открылась персональная выставка талантливого азербайджанского художника Эльданиза Бабаева "Zəfər müjdəsi" (Весть о Победе). Об этом сообщил Trend Life сам мастер кисти.

Экспозиция посвящена славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, братским отношениям Азербайджана и Турции.

Экспозиция прошла при совместной организации генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, министерства культуры и туризма Турции, ТЮРКСОЙ, Азербайджанского культурного центра при посольстве нашей страны в Турции, Центра Ататюрка в Азербайджане, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Союза художников Азербайджана, художественной галереи "Bakı" и Бакинского центра искусств "Yeni Gallery".

На выставке, которая охватывает разные периоды творчества автора, представлены живописные и графические работы – портреты, натюрморты, пейзажи, исторические и жанровые картины, воспевающие славную Победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, несокрушимую дружбу Азербайджана и Турции, а также культуру, традиции и обычаи азербайджанского народа.

На мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

В своих выступлениях генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, руководитель Культурного центра Ататюрка Зеки Эраслан, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Сайит Юсуф, директор Азербайджанского культурного центра при посольстве нашей страны в Турции Самир Аббасов, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов и другие отметили, что турецко-азербайджанские связи построены на братских отношениях.

На мероприятии также была представлена книга-каталог "Eldəniz Babayev. Zəfər müjdəsi", в которой отражены жизнь и творчество художника, его общественная и просветительская деятельность.

Отметим, что выставка продлится до пятого июля.

Эльданиз Бабаев - выпускник Государственной художественной школы имени Азима Азимзаде и факультета живописи Азербайджанского государственного университета искусств. В 1989-1991 годах работал в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана. В 1998-2006 годах был директором картинной галереи "Гала" Главного Управления культуры города Баку. С 2006 года - директор художественной галереи "Баку". Является лауреатом национальных и международных наград.

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