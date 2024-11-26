Состоялся очередной концерт, посвящённый 90-летнему юбилею Союза композиторов Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся очередной концерт, посвящённый 90-летнему юбилею Союза композиторов Азербайджана, сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под руководством художественного руководителя и дирижера, народного артиста Агаверди Пашаева выступили народные артисты Назакет Теймурова, Гюльянаг Мамедова, Самир Джафаров, заслуженные артисты Алмаз Оруджова, Сахиб Пашазаде, Рамиль Гасымов, лауреаты международных конкурсов Фахри Казым-Ниджат и Забита Алиева.

В программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов.

Союз композиторов Азербайджана был создан 30 июня 1934 года как отдел Союза композиторов СССР при содействии великого композитора Узеира Гаджибейли. В учредительном собрании участвовали 17 композиторов-учредителей из стран СССР, в том числе три азербайджанских композитора - Афрасияб Бадалбейли, Зюльфюгар Гаджибеков и Ниязи. В различные годы организацию возглавляли видные композиторы - Асан Рефатов (1934-1935), Али Керимов (1935-1936), Узеир Гаджибейли (1936-1948), Саид Рустамов (1949-1953), Гара Гараев (1953 -1982), Тофиг Гулиев (1999-2000), с 2007 года - Фирангиз Ализаде. Союз проводит творческие вечера, организует конкурсы для молодых музыкантов в области симфонической, камерной и другой музыки, концерты местных и иностранных композиторов, участвует в реализации проектов в стране и за рубежом и т.д. С 2009 года является одним из организаторов и учредителей Фестиваля мугама, с 2010 года - Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь", Фестиваля "Мир мугама", Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, иных музыкальных событий в стране.

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