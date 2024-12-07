В Баку отметили юбилей Натига Расулзаде - в уютной атмосфере живого общения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошел вечер, приуроченный к 75-летию известного писателя, члена Союза писателей, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президента ПЕН-клуба Азербайджана, заместителя председателя Комитета защиты мира, лауреата премии Гостелерадио СССР, кавалера государственного ордена "Шохрат", народного писателя Натига Расулзаде, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Союзом кинематографистов Азербайджана и Государственным фондом кино Азербайджана.

Встречи с Натигом Расулзаде – всегда праздник для поклонников его творчества, они проходят в уютной атмосфере живого общения. Почитатели таланта писателя с упоением зачитываются его книгами, а творческие вечера - это превосходная возможность обсудить с автором героев его произведений, поговорить по душам. Гостям были представлены фото- и видеоматериалы о жизни и творчестве юбиляра.

"У каждого писателя свой почерк и путь в творческой стезе. Для меня подобного рода мероприятия являются прекрасной возможностью встретиться со своими читателями, быть в контакте с ними и узнавать их мнение. Многие мои произведения отражают реальную жизнь, герои являются воплощением образов, которые, как и все, живут, стремятся к своим целям, преодолевают трудности, радуются успехам, помогают друг другу в жизненных невзгодах, создают свои судьбы", - сказал Trend Life писатель.

Натиг Расулзаде начал печататься еще в возрасте 17 лет. Интересно, что после четырёх лет обучения в Азербайджанском политехническом институте ушел из вуза и поступил в Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. За 57-летнюю творческую карьеру создал более 200 рассказов, повестей, романов, автор более 50 книг, его произведения были с успехом изданы в США, России, Венгрии, Польше, Сербии и других странах, был удостоен множества международных премий, по его сценариям снято около десяти фильмов. Однажды даже сыграл следователя в фильме "Скажи, что любишь меня!".

На вечере, который вел директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, друзья, коллеги и близкие поделились своими мыслями о творчестве Мастера, поделились интересными воспоминаниями. Натиг Расулзаде рассказал об основных этапах творческой жизни, выразил признательность гостям вечера за теплые слова, внимание к его творческой деятельности, за добрые пожелания.

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