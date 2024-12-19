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Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)

Культура Материалы 19 декабря 2024 18:38 (UTC +04:00)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт в рамках проекта "Новые имена", сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов Али Велиев (фортепиано) и Наргиз Кенгерли (фортепиано).

В программе прозвучали концерт №1 для фортепиано с оркестром e-moll (соч. 11) Ф. Шопена и концерт №3 для фортепиано с оркестром d-moll (соч. 30) С. Рахманинова.

"Новые имена" - это проект, который служит развитию современного Азербайджанского исполнительского искусства, признанию нового талантливого поколения в этой области, воспитанию ярких исполнителей.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
Развитие современного исполнительского искусства Азербайджана – новые имена (ФОТО)
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