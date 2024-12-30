В Нахчыване прошла выставка "Странствующие древние письма" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Бахруза Кенгерли с 23 по 30 декабря прошла международная выставка "Səyahət edən namələr", посвященная 100-летию создания Нахчыванской Автономной Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза художников НАР. На выставке представлены работы 55 художников из 10 стран.

Председатель Союза художников НАР, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, заслуженный художник Ульвия Гамзаева рассказала о культурных проектах, проведенных в честь 100-летия Нахчыванской Автономной Республики и объявленного в Азербайджане "Года солидарности во имя зеленого мира".

Экспозиция "Səyahət edən namələr" (Странствующие древние письма) представляет любителям искусства мистические, живописные послания будущим поколениям. Намэ - это древнее письмо, в котором хранятся секреты, мысли и послания, адресованные из прошлого в будущее. Художники хотят направить эти послания во имя чистого, свободного мира, в котором царит мир, любовь, спокойствие и дружба. Цель - передать эти послания языком искусства миру. Международный художественный проект был инициирован художницей и куратором проекта из Татарстана Альфией Ильясовой и художницей из Якутии Натальей Николаевой. Гостям была также представлена музыкальная программа. Участникам выставки были вручены благодарственные письма.

В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных организаций, творческой интеллигенции и молодежи, зарубежные гости.

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