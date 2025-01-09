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Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)

Культура Материалы 9 января 2025 14:35 (UTC +04:00)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный художественный фильм "Mərmər soyuğu" (Холодный, как мрамор) удостоен двух наград 18-го Международного фестиваля транссахарского кино (Zagora International Festival), который прошел в марокканском городе Загора, сообщает Trend Life.

В конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля приняли участие фильмы из Азербайджана, Алжира, Бельгии, Конго, Египта, Иордании, Ирана, Италии, Казахстана, Камеруна, Канады, Кубы, Мадагаскара, Марокко, Омана, России, Сенегала, Таджикистана, Того, Туниса, Филиппин и Франции.

Решением жюри конкурса полнометражных фильмов в номинации "Лучший актер" был признан лучшим исполнитель главной роли в фильме, народный артист Азербайджана Гурбан Исмайлов, а сам фильм удостоен специального приза жюри.

"Лучший фильм" –"Талак", режиссер Данияр Сламат (Казахстан), "Лучший режиссер" – Фаузи Бенсаиди (Марокко, "Пустыни"), "Лучшая актриса" – Амината Сарр (Бельгия, "Путешествие Талии").

Кинокартина "Mərmər soyuğu" (2022) является совместным производством киностудии "Азербайджанфильм", Общественного телевидения (İctimai TV), Baku Media Center и французской компании Arizona Films при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Генеральный продюсер фильма – Арзу Алиева, авторы сценария – Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), режиссер – Асиф Рустамов, операторы-постановщики – Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик - Рафиг Насиров, звукорежиссер - Орхан Агаларов, продюсеры – Фариз Ахмедов, Орман Алиев, Балаш Гасымов и Гийом де Сейль, креативный продюсер – Ирада Багирзаде.

Фильм повествует об отношениях невезучего художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой после заключения отец пытается вмешаться в жизнь сына. В главных ролях: народный артист Азербайджана Гурбан Исмайлов, актеры Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы.

Ранее фильм был успешно представлен на международных кинофестивалях в Эстонии, Индии, Казахстане, Франции, Болгарии, Греции, Сербии, России, Германии, отмечен премиями в различных номинациях.

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Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
Азербайджанский актер признан лучшим на Международном фестивале транссахарского кино (ФОТО)
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