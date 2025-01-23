Натиг Расулзаде представил продолжение романа, имевшего большой успех в СССР 44 года назад (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский писатель Натиг Расулзаде представил продолжение романа "Всадник в ночи", имевшего большой успех в СССР 44 года назад, сообщает Trend Life.

Первая книга, рассказывающая о бакинских цеховиках, была выпущена в 1981 году сначала в Баку, потом в Москве, переведена на многие языки. В новой книге "Всадник в ночи. Игра в покер" автор рассказывает о событиях, произошедших тридцать лет спустя, о судьбе своего героя, о его жизни, в которой он прошел через тяжелые испытания, но не сломался и добился своей цели. По словам писателя, ему все время казалось, что его судьба героя дописана не до конца, и вторая часть получилась намного интереснее, чем первая. Книгу можно приобрести в Доме книги при Управлении делами Президента Азербайджана.

Презентация прошла в интерактивном формате, где Натиг Расулзаде беседовал с аудиторией, отвечал на интересующие вопросы читателей и ведущей, члена Союза писателей Азербайджана Лалы Гасановой. Мероприятие прошло в Русском доме в Баку. С поздравлениями и пожеланиями дальнейших творческих свершений выступили первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров.

Натиг Расулзаде – народный писатель, выпускник Литературного института имени Горького, член Союза писателей, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба Азербайджана, лауреата премии Гостелерадио СССР, кавалер государственного ордена "Шохрат", лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий, автор более пятидесяти книг, изданных в Баку, Москве и странах Европы, многочисленных повестей, рассказов, сценариев и пьес.

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