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Проведи 8 марта в Баку с Мэри Поппинс

Культура Материалы 6 марта 2025 15:53 (UTC +04:00)
Проведи 8 марта в Баку с Мэри Поппинс

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 8 марта в 11.00 состоится театральная премьера для всей семьи - музыкальный спектакль "Мэри Поппинс: Волшебные приключения" по мотивам повести Памелы Трэверс от Театральной мастерской "2 стула", сообщает Trend Life.

Режиссёр - Лала Алиева-Клычкова.

Для приобретения билетов: https://iticket.az/ru/events/kids/mary-poppins-magical-adventures/139837

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