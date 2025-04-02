В Музейном центре Баку состоится портрет-концерт, посвященный творчеству композитора Джалала Аббасова

БАКУ /Trend Life/ - Бакинское общество современной музыки и Музейный центр представляют очередной портрет-концерт в рамках совместного проекта "Музыкальные вечера в музее", сообщили Trend Life организаторы.

5 апреля в 19:00 в Музейном центре состоится портрет-концерт, посвящённый творчеству композитора, профессора Джалала Аббасова. В программе прозвучат произведения «Onsuz...», Meditations, Струнный квартет №2, вокальные циклы. Исполнители — квартет «Əkinçi», солисты Фарида Мамедова (сопрано), Юлия Керимова (фортепиано), Атабала Манафзаде (фортепиано), Мирхалид Мамедзаде (флейта), Камиль Гусейнзаде (вибрафон) и Асим Халилов (виолончель). Вечер будет модерировать композитор Фирудин Аллахверди.

Заслуженный деятель искусств Джалал Аббасов окончил факультет композиции Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в 1980 году, обучаясь в классе великого композитора Гара Гараева. Среди его произведений – четыре симфонии, пять кантат, два струнных квартета, Постлюдия (для органа, в память Гара Гараева), детская опера Весна радости и многие другие. Помимо композиторской деятельности, он также известен как профессор, автор научных статей и докладов.

Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!