В Баку представлены незабываемые душевные песни Саида Рустамова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел вечер, посвященный творчеству видного композитора, народного артиста Азербайджана, педагога, дирижера Саида Рустамова, сообщает Trend Life.

На открытии вечера доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы рассказала о жизни и творчестве Саида Рустамова, внесшего большой вклад в развитие национальной культуры.

В концертной программе в сопровождении ансамбля театра под руководством Мирхалида Салаева выступили народные артисты Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Гейдар Анатоллу, солисты Фахри Казым Ниджат, Айшан Мехтиева, Айнур Искендерли, Ровшан Гахраманов, Рамазан Шарифзаде и Назрин Алиева, представив душевные песни композитора.

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Саид Рустамов родился 12 мая 1907 года в Иреване. Вследствие зверств армянских дашнаков в 1918 году семья вынуждена была бежать в Турцию. Вскоре семья Рустамовых переехала в Гянджу, а затем в Баку, где Саид поступил в учительскую семинарию. В 1924 году поступил в музыкальное училище на отделение народных музыкальных инструментов. Его педагогом по мугаму и игре на таре был известный тарист Мансур Мансуров, а по теории – великий композитор Узеир Гаджибейли, который был одним из создателей музыкального училища.

Узеир Гаджибейли пригласил Саида Рустамова на педагогическую работу по классу тара ещё до окончания им училища. В 1926 году С. Рустамов окончил учительскую семинарию и начал работать учителем в школе № 19. В 1932 году Саид Рустамов окончил Азербайджанский государственный педагогический университет. В 1931 году, создав первый нотный оркестр народных инструментов, Узеир Гаджибейли пригласил Саида Рустамова работать концертмейстером. Саид Рустамов работал над созданием репертуара для этого творческого коллектива, создал ряд композиций. Его творчество тесно связано с азербайджанским музыкальным фольклором. Широко используя в своем творчестве мугам, ашугскую музыку и народные песни, он создал своеобразный музыкальный язык. В его творчестве видное место занимает песенный жанр. Написал множество лирических и патриотических песен, автор музыкальных комедий "Беш манатлыг гялин", "Дурна", "Жена начальника".