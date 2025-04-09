В Гяндже пройдет творческая встреча с народным артистом Нураддином Мехтиханлы

БАКУ /Trend Life/ - 10 апреля Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана при поддержке Гянджa-Дашкесанского регионального управления культуры и Гянджинского государственного национального драматического театра будет организован новый семинар проекта "Театр из поколения в поколение" под названием "Актерское мастерство: путешествие героя с тысячью масок", сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Гость семинара, народный артист Азербайджана Нураддин Мехтиханлы поделится с молодежью секретами актерского мастерства, сценической пластики, общения режиссера, актера и зрителя, актерской позицией в сценических постановках.

Цель семинара - внести вклад в развитие национального театра путем создания платформы обмена идеями и опытом между поколениями, а также повысить интерес к сфере путем применения современных международных тенденций и формирования активной творческой среды путем привлечения молодежи.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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