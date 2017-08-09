Новый фильм Люка Бессона презентован в лазерном зале Park Cinema (ФОТО)

9 августа 2017 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров Park Cinema состоялось торжественное открытие лазерного зала и VIP Lounge, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

В новом зале, оснащенным лазерным проектором, гостям показали французский фантастический фильм "Валериан и город тысячи планет" от легендарного режиссёра "Леона", "Пятого Элемента" и "Люси" - Люка Бессона.

На мероприятии директор по маркетингу Муса Ахундов подчеркнул, что сеть кинотеатров Park Cinema всегда следит за новейшими технологиями и первой их внедряет в Азербайджане. Директор также отметил, что для любителей кино в Park Cinema вновь открылся VIP Lounge, где гости смогут посмотреть фильм в комфортных условиях.

В своем выступлении посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез рассказала о достижениях режиссера Люка Бессона в кинематографе, и проинформировала гостей о самом масштабном европейском блокбастере "Валериан и город тысячи планет".

""Валериан и город тысячи планет" – это фильм, который я очень ждал. До такой степени, что "Пятый элемент" был репетицией, а "Люси" был тизером", - неоднократно заявлял сам режиссёр.

Главные роли в фильме исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна.

Отметим, что фильм выйдет в прокат 10 августа, и будет транслироваться также в эксклюзивном формате IMAX, который представлен в нашей стране только в Park Cinema Flame Towers.

Azernews Newspaper
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