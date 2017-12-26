Названы главные кинозлодеи 2017 года (ФОТО)

Портал Collider составил список главных злодеев, актеров, режиссеров и сцен фильмов, вышедших в 2017 году.

По версии кинокритиков сайта, главными злодеями в мире кино стали белые люди из хоррора о расизме «Прочь» режиссера Джордана Пила. За звание также боролись Стервятник из «Человека-паука: Возвращение домой», репликант-боевик Лав из «Бегущего по лезвию 2049», агент Ричард Стрикленд из «Формы воды» и капитализм, во всей красе представленный в фильме «Окча».

В номинации «Самая странная вещь, о которой я думаю до сих пор» победила картина «Книга Генри» Колина Треворроу. Лента рассказывает о матери-одиночке, воспитывающей двух мальчиков, один из которых является гением.

Лучшей экшн-сценой кинокритики признали эпизод из «Чудо-женщины», когда супергероиня в одиночку штурмует линию обороны немецких солдат. Режиссером года назван Гильермо дель Торо, снявший в 2017-м «Форму воды», главным актером — Джеймс Франко в «Горе-творце», актрисой — Фрэнсис МакДорманд в черной комедии «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

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