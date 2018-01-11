Представлен рейтинг самых безопасных автомобилей (ВИДЕО)

В представительском классе самым безопасным признали Volkswagen Arteon. Степень защищенности взрослых пассажиров эксперты оценили в 96%, детей — в 85%, пешеходов — также в 85%, "активную безопасность" — 82%.

В категории "компактный кроссовер" лучше всех в краш-тестах проявил себя Volvo XC60. Эксперты оценили степень защищенности взрослых пассажиров в этой модели в 98%, детей — 87%, пешеходов — 76%, а система "активной безопасности" получила 95%.

В категории "мини-кроссовер" самым безопасным был признан Volkswagen T-Roc, степень защищенности взрослых пассажиров которого оценена в 96%, детей — 87%, пешеходов — 79%, а "активная безопасность" — в 71%.

В В-классе (небольшие автомобили) самым безопасным признали Volkswagen Polo. Эксперты высоко оценили степень безопасности взрослых, детей и пешеходов (96%, 85% и 76% соответственно), однако система "активной безопасности" этой модели получила лишь 59%.

В категории "компактвэн" эксперты назвали самым безопасным Opel Crossland X: степень защищенности взрослых пассажиров оценена в 85%, детей — 84%. Низкие оценки получили степень безопасности пешеходов и система "активной безопасности" — 62 и 57% соответственно.

В категории "малый семейный автомобиль" самыми безопасными были признаны сразу две модели от Subaru — Impreza и XV. Эксперты оценили степень защищенности взрослых пассажиров в Subaru Impreza в 94%, детей — 89%, пешеходов — 82%, а система "активной безопасности" получила 68%.

Что касается Subaru XV, то единственным отличием от Impreza стал показатель степени защищенности пешеходов — 84%.

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