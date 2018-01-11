Представлен рейтинг самых безопасных автомобилей (ВИДЕО)

11 января 2018 15:09 (UTC+04:00)

Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) назвала самые безопасные автомобили 2017 года, передает РИА Новости.

Как отмечается на сайте организации, победителей выбирали в шести разных категориях, поскольку невозможно оценивать с точки зрения безопасности автомобили разных классов.

При составлении рейтинга эксперты учитывали степень безопасности взрослых пассажиров и детей, безопасность пешеходов и систему "активной безопасности", которая подразумевает совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля. Всего в 2017 году организация провела краш-тесты 70 новых или рестайлинговых моделей.

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