Российский ведущий нашел в Баку "бриллианты" (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, сын актера, народного артиста России Александра Ширвиндта - Михаил Ширвиндт представил на своем YouTube-канале выпуск программы "Съедобное-несъедобное", посвященный Азербайджану, сообщает Trend Life.

Напомним, что Михаил Ширвиндт приезжал в Азербайджан в середине января 2018 года.

В ходе проекта "Съедобное-несъедобное" ведущий совершает путешествие и знакомит зрителей с национальной кухней, достопримечательностями, традициями той или иной страны.

Ширвиндт провел съемки программы на Зеленом базаре в Баку, рассказал о местных овощах, особенно отметив помидоры, которые называл "бриллиантом".

Также он посетил один из столичных ресторанов, где узнал рецепт приготовления мангал-салата и курицы по-нахчывански.

(Автор: Джани Бабаева)

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