Индийские страсти в Баку, или как Агиль М. Гулиев нашел брата-близнеца (ФОТО)

2 апреля 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - День смеха - всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними. В этот день в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялось открытие пятого сезона Азербайджанской Лиги КВН, сообщает Trend Life.

В праздничном вечере приняли участие 11 коллективов, представляющих различные ВУЗы страны. Ведущим вечера был креативный директор Азербайджанского Клубa веселых и находчивых, артист команды "Бакинский бульвар" Иса Рагимов.
В звездный состав жюри вошли - руководитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых Рашад Азизов (председатель), актриса легендарной команды "Парни из Баку" Яна Никитина, композитор Иса Меликов, клипмейкер и режиссер Агиль М. Гулиев.

Борьба за кубки выдалась "ожесточенной", каждая команда запомнилась индивидуальностью и неповторимостью, оригинальными шутками и номерами.

Самым популярным персонажем первой игры сезона стал Агиль М. Гулиев. Именно ему досталась добрая доля шуток со сцены. Например, команда "Чак Норис" (Университет архитектуры и строительства) "показала" популярного режиссера значительно потолстевшим в форме Агиль XL Гулиев. А квнщики команды "Парадокс" (Бакинский славянский университет) сразила всех точной копией брата – близнеца клипмейкера! Это уже была игра в лучших традициях Болливуда – особенно, когда "братья" пожали руки, обменялись словами восторга, и даже искали друг у друга родимые пятна…А когда Агиль М. Гулиев вышел на сцену для вручения кубка, он был немногословен, объяснив это тем, что его за весь вечер и так было много!

Иса Меликов поблагодарил все команды за отличную игру и выразил свое восхищение командой "Бакинский бульвар", которая выступила вне конкурса, поблагодарив за новую сборную Рашада Азизова. Победителем была объявлена команда "Чак Норис". Второе место досталось команде "Аудиторы" из Бакинского университета бизнеса, третье – команде "Азии 19.20" (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Кубок "Дебют" разделили две команды - Женская Сборная БГУ (Бакинский государственный университет) и команда "Зейналабдин Тагиев" из школы №17.

"Спасибо всем командам за отличную игру. Для большего успеха нужно немного сумасшествия, а больше всего сумасшествия сегодня было у команды "Чак Норис"", - сказал руководитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, выразив благодарность зрителям и коллективам за искрометную игру.

Вечер прошел при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.
(Автор: Вугар Иманов)

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