Замечательная свадьба в Баку – танец матери, который растрогал всех (ВИДЕО, ФОТО)

3 июля 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Доченька, я всегда знала, что настанет день – и ты выпорхнешь из гнезда и начнешь строить свою новую самостоятельную жизнь. Пролетели годы, ты выросла, и вот перед нами твой избранник. Так пусть ваша семья будет крепкой, дом – богатым и щедрым, а жизнь – счастливой. Берегите семейный очаг и свою любовь!...

Напутствия дочерям на свадьбу от мам - самые трогательные и милые. Ведь мама – самый близкий и родной человек, который подарил ребенку не только жизнь, но и свою любовь и заботу. Дочка, которую мама помнит еще крохой, стоит на пороге взрослой самостоятельной жизни, и так важно выразить свои искренние поздравления и дать напутствия в день свадьбы. А когда это выражается в танце, да еще и под названием «Разлука», то невольно на глаза наворачиваются слезы. Таким трогательным поздравлением стала композиция известной танцовщицы, проректора по международным связям Бакинской академии хореографии, народной артистки Азербайджана Тараны Мурадовой. В этот день она выдала свою дочь Зейнаб за Эльдара.

Среди гостей было множество знаменитостей – народные артисты Афаг Меликова, Самед Самедов, Афаг Баширгызы и другие.

«Дорогие мои друзья и родные! Я очень благодарна вам всем, за ваше участие в нашем торжестве! Я безумно счастлива, потому что вы все были рядом со мной в этот день- День свадьбы моей дочери! Благодаря вам и вашей поддержке наш праздник удался на славу! Желаю всем вам здоровья и благоденствия! А вашим детям, внукам и правнукам огромного счастья! С безграничной любовью к вам всем!», - поделилась своими эмоциями в соцсети Тарана Мурадова.

(Автор: Вугар Иманов)

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