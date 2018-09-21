Фестиваль "Жара" в Баку показывает самый высокий рейтинг на телеканалах России

21 сентября 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Мировой лидер в предоставлении комплексной медиа- и маркетинговой информации компания Mediascope представила топ-программы музыкального жанра на российских телеканалах в период 10-16 сентября. Рейтинг вновь возглавил Международный фестиваль "Жара", который транслировался по Первому каналу России, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, что на Первом канале России представлен цикл концертных программ третьего Международного фестиваля "Жара", который прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов)

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