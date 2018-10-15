Британский принц Гарри и его супруга Меган ждут ребенка. Об этом официально объявил Кенсингтонский дворец, передает РИА Новости.

"Их Королевские Высочества ценят поддержку, которую они получили от людей со всего мира после своей свадьбы в мае, и очень рады, что могут поделиться этими счастливыми новостями", — указывается в сообщении, которое сделано в преддверии большого турне супружеской четы по Австралии и Новой Зеландии.

Ожидается, что ребенок родится весной 2019 года, он станет седьмым в линии престолонаследия. Пол ребенка в соответствии с королевской традицией, скорее всего, объявлять заранее не будут.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая. В день свадьбы королева даровала им титулы герцога и герцогини Сассекских.

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