Песня Насибы Абдуллаевой 1983 года в рекламе всемирного бренда Fendi (ВИДЕО)

18 октября 2018 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Рекламный ролик всемирно известного итальянского бренда Fendi о выпуске новой капсульной коллекции #FendiMania вызвал большой интерес азербайджанских пользователей соцсетей, сообщает Trend Life.

Дело в том, что в звукоряде ролика звучит "Bir gün mənə rəhmin gələcək" (Однажды ты меня пожалеешь) из песни "Фарида" азербайджанской певицы из Узбекистана Насибы Абдуллаевой, которую она исполнила в 1983 году в составы ансамбля "Самарканд". В ролике также звучит рэп на английском языке.

Насиба Абдуллаева - кавалер орденов "Мехнат шухрати", "Фидокорона хизматлари учун", народная артистка Узбекистана. Исполняет песни на узбекском, русском, азербайджанском, таджикском, туркменском, фарсидском, турецком языках. Самые популярные из азербайджанских - "Qara göz" ("Черноглазая") и "Nigaranam 2 (Беспокоюсь). По национальности она азербайджанка, родилась в Самарканде. Певица часто выступает с концертами в странах Средней Азии и Востока. Неоднократно выступала в Баку с сольными концертами

(Автор: Вугар Иманов)

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