Музей американского искусства приобрел фотографию Бейонсе

Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне приобрел фотографию Бейонсе, которая станет частью его постоянной экспозиции, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на NME.

Снимок сделал Тайлер Митчелл для прошлогоднего сентябрьского номера Vogue. Он войдет в коллекцию портретов музея, наряду с фотографиями Барака Обамы и Розы Паркс.

24-летний Митчелл стал первым афро-американским художником, работу которого поместили на обложку Vogue. В интервью Бейонсе призналась, что лично попросила Митчелла ее сфотографировать.

"Когда я только начинала, 21 год назад, мне говорили, что будет сложно попасть на обложку журнала, потому что темнокожие люди не способствуют росту продаж, но, как выяснилось, это миф. В нашем случае не только афро-американка оказалась на обложке Vogue в самом важном месяце, но и впервые выбран снимок, сделанный афро-американским фотографом", - подчеркнула Бейонсе, добавив, что ей важно помогать открывать двери молодым художникам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.