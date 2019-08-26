"Оно" возвращается перед "Оно-2". Только в Park Cinema

26 августа 2019 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Ближайшие недели в азербайджанском кинопрокате пройдут под знаком одного популярнейшего ужастика. Речь идет о фильме «Оно», который снят по мотивам произведения Стивена Кинга о Пеннивайзе, существе, способном принимать различные обличия и терроризирующего семерых детей на основе их же страхов. То, что не все клоуны – веселые и жизнерадостные, было известно давно, но великий американский писатель сумел поднять «клоун-хоррор» на до сих пор неведомый уровень.

Создатели фильма «Оно-2», который стартует в Park Cinema несколькими сеансами 4 сентября в IMAX и продолжится 5-го числа уже по всей сети, решили напомнить своим зрителям о том, что происходило в первой части. С 29 августа по 3 сентября «Оно» будет снова показано в IMAX, так что любой, кто хочет освежить в памяти перипетии двухлетней давности, может уже покупать билеты. Онлайн и оффлайн-продажа действительна на оба фильма, билеты можно приобрести в кассах кинотеатра, на официальном сайте, на официальном приложении в iOS и Android, либо позвонив по короткому номеру 119.

Только в сети кинотеатров Park Cinema азербайджанские зрители смогут посмотреть «Оно» и «Оно-2» в формате IMAX. Во вторник же по всей сети проходит традиционная акция «Супер день», когда билеты можно приобрести с 50%-ной скидкой. Каждый понедельник, вторник и среду в Park Cinema Metropark действуют специальные цены (от 3,30 до 5,30 манатов за билет в зависимости от формата фильма), также функционируют семейный и студенческие тарифы, позволяющие приобретать билеты со скидкой.

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  • "Оно" возвращается перед "Оно-2". Только в Park Cinema
  • "Оно" возвращается перед "Оно-2". Только в Park Cinema
  • "Оно" возвращается перед "Оно-2". Только в Park Cinema
  • "Оно" возвращается перед "Оно-2". Только в Park Cinema
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