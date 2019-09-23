24 часа без сна и отдыха! Азербайджанские радиоведущие вписали свои имена в историю (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 20 сентября по 21 сентября впервые в истории Азербайджана прошел 24 часовой радио-марафон на станции Enerji Dolu Xəzər Hit FM (103 FM) в прямом эфире с радиоведущими, сообщили Trend Life в пресс-службе радиостанции.

В радио – марафоне принял участие ведущие - Джавид Османов, Азерин Мамедли и Ахад Мириев. За это время в гостях у ведущих побывали звезды эстрады, среди которых Тунзаля Агаева, Эльдар Гасымов, Нармин Керимбекова, Самира Эфенди, Qurd, Замиг Гусейнов, Рамиль Набрань, ProMete, Тофиг Гаджиев, Мурад Ариф и коллеги по цеху.

"Это произошло впервые в истории национального радиовещания. Подобный разовый проект был приурочен к открытию нового теле-радио сезона. Очень трудно держаться на позитиве 24 часа. Нельзя было отсутствовать в эфире более, чем на две песни, так как у слушателей возникли бы сомнения в том, что мы бодрствуем. На протяжении всех 24 часов слушатели общались с нами, звонили в студию, поддерживали и участвовали в конкурсах. 24 часа без сна и отдыха! Мы смогли вписать свои имена в историю национального радио, создав претендент и поставив рекорд самого долгого беспрерывного вещания на территории Азербайджана. Это большая командная работа и за ее проведение благодарен всем, кто причастен к нашему проекту", - поделился с Trend Life впечатлениями Джавид Османов.

(Автор: Вугар Иманов)

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