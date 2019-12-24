Сборная Бакинских деревень и азербайджанцы из России…Зажигаем по-зимнему! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку стартовал второй сезон Азербайджанской Телевизионной Лиги КВН. Лучшие команды в составе самых веселых и находчивых представителей азербайджанской молодежи вышли на сцену Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, чтобы заявить о себе в самой популярной игре юмористического жанра.

Организаторы - Азербайджанский клуб веселых и находчивых, Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, Фонд молодежи, Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана при поддержке Park Cinema.

Старт сезона выдался искрометным, динамичным и очень веселым. Команды хорошо подготовились, и публика оценила это сполна - каждая команда получила свою порцию зрительских оваций и похвалу жюри.

В состав жюри вошли - руководитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, певица Роза Зергерли, актеры, стенд-ап комики Эркин Эргин и Эльджан Расулов, кикбоксер, семикратный чемпион Европы, чемпион Азербайджана Эдуард Маммедов.

На сцене выступили команды Yeddi Gözəl (Бакинская музыкальная академия), Genezis (Азербайджанский технический университет), Baksovet Uşaqları (Азербайджанский государственный экономический университет), Fəhlələr (Бакинский инженерный университет), PaparAzii (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), Park Cinema (кинотеатр Park Cinema), ASAN (ASAN xidmət), Bir Show (организация Bir Könüllü), Ən Salamat (Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта), Bakılılar (Сборная Бакинских деревень), Paxlava Team (команда азербайджанцев из России) и Сборная 3G – Gəlin, Gülün, Gedin.

В результате напряженной борьбы победу в первой игре одержали квнщики из команды Paxlava Team, второй результат у Genezis, и третье место у Сборной Бакинских деревень. Команда Yeddi Gözəl была отмечена жюри специальным кубком «Дебют». Ведущим вечера был радиоведущий и ди-джей Эмиль Насиров.

«Это был настоящий праздник юмора и прекрасного настроения! Мне понравились абсолютно все команды, а особенно Yeddi Gözəl , Bakılılar и Paxlava Team», - отметила Роза Зергерли.

Эдуард Мамедов также признался, что командам удалось повеселить его оригинальными шутками:

«Получил колоссальное удовольствие от игры. Желаю ребятам удачи и продолжать в том же ритме», - сказал спортсмен.

Итоги игры подвел Рашад Азизов: «Прекрасный старт, замечательные команды и серьезные новички! На сцене выступали ребята, которые в дальнейшем будут представлять наш КВН на лучших международных фестивалях. К счастью, талантов в нашем КВН становится больше, количество желающих примкнуть к клубу растет из года в год, и это очень здорово!».

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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