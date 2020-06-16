Эфиопский мальчик исполняет песню Рашида Бейбутова о Баку (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - В израильских соцсетях распространилось видео исполнения эфиопским мальчиком строк известной композиции из репертуара великого азербайджанского исполнителя, лауреата Государственных премий, народного артиста СССР Рашида Бейбутова "В этом городе ярких огней" (Bu şəhərdə, автор текста и музыки - Тофиг Бабаев), сообщает Trend Life.
(Автор: Вугар Иманов)
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