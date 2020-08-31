Названы победители MTV Video Music Awards

Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd, завоевал премию MTV Video Music Awards (MTV VMA) в самой престижной номинации "Видео года", сообщает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

Церемония вручения награды, присуждаемой за создание видеоклипов, проходила в воскресенье с учетом пандемии коронавирусной инфекции на открытом воздухе во всех пяти районах Нью-Йорка - Манхэттене, Бруклине, Куинсе, Бронксе и Стейтен-Айленде.

Премия присуждена Weeknd за клип к песне Blinding Lights. Эта работа также принесла канадцу награду за лучший ритм-энд-блюз. Леди Гага и Ариана Гранде, претендовавшие на премию в девяти номинациях каждая, разделили награды за клип к песне Rain On Me, исполненной дуэтом. Эта работа признана песней года и лучшим плодом творческого сотрудничества.

Леди Гага названа лучшим исполнителем года. Лучшей группой стала южнокорейская молодежная BTS, которая завоевала отдельную премию за композицию On.

Пандемия сподвигла музыкальный телеканал учредить новые номинации. Награду за лучшее музыкальное видео, записанное дома, получили Гранде и поп-звезда из Канады Джастин Бибер с композицией Stuck with U. Наиболее качественным произведением, исполненным в условиях карантина, названа композиция Unplugged At Home латиноамериканской группы CNCO.

Поп-звезда Тейлор Свифт отмечена наградой за режиссуру видеоклипа к песне The Man. А рэпер из штата Огайо Колсон Бейкер, выступающий под творческим псевдонимом Machine Gun Kelly, не знал себе равных в разделе альтернативной музыки. Успех ему принесла композиция Bloody Valentine. Премия в жанре хип-хоп досталась Меган Джовон Рут Пит, более известной как Megan Thee Stallion (песня Savage).

Британская группа "Колдплей" отличилась в роке благодаря композиции Orphans ("Сироты").

Американская певица, известная под псевдонимом H.E.R. (Having Everything Revealed, настоящее имя - Габриэлла Уилсон) была удостоена премии за видео к песне "Я не могу дышать".

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.