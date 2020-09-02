Австралийка разбогатела благодаря "случайным числам"

Интересное 2 сентября 2020 12:01 (UTC+04:00)
Австралийка разбогатела благодаря "случайным числам"

Жительница пригорода австралийского города Логан, штат Квинсленд, 20 лет использовала один и тот же набор "случайных чисел" при игре в лотерею и сорвала джекпот. Об этом, как передает Trend Life со ссылкой на Lenta.ru, сообщает издание UPI.

Австралийка рассказала, что купила лотерейный билет к розыгрышу, который прошел в субботу, 29 августа. Она вписала в него те же числа, которые использовала в течение 20 лет.

"Это числа, которые я выбрала много лет назад. Я думаю, это просто случайные числа, я даже уже не помню", - пояснила она.

В результате розыгрыша женщина сорвала джекпот в 400 тысяч австралийских долларов (21,7 миллиона рублей).

Австралийка подчеркнула, что пока слишком рано решать, как она потратит выигрыш, но призналась, что уже начала строить некоторые планы. "Я отложу часть на будущее, это точно поможет моей семье двигаться дальше. Возможно, я вложу часть в имущество, но точно поделюсь с семьей", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Ред-Хилл, штат Квинсленд, сорвал джекпот благодаря числам, которые его семья вписывала в лотерейные билеты более 50 лет. Впервые за все это время эти номера оказались выигрышными.

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