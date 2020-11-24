Азербайджанцы возвращают "живую воду" Кельбаджарского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 25 ноября Азербайджан возвращает Кельбаджарский район Азербайджана, который был оккупирован на протяжении 27 лет армянскими агрессорами. Кельбаджар является одним из самых благодатных мест Азербайджана, известным природой, полезными ископаемыми, горами и реками, флорой и фауной. Но одно из самых знаменательных мест - целебный минеральный источник Истису, слава которого распространилась далеко за пределы района, он был очень популярный еще в советские годы. Об этом источнике и хотим рассказать читателям Trend Life.

Чудо природы Азербайджана – минеральные воды Истису, которые выходят из глубин земли и считаются лекарством от тысячи заболеваний. Природа наделила Кельбаджар живительной водой, которая является одним из тысяч благ известных в мире и, как исцеляющая, вернула к жизни миллион людей.

Истису - уникальная по своим свойствам "живая вода" источника вылечила и вернула к жизни миллионы людей. Сам источник находится на склонах горных массивов Малого Кавказа на высоте 2 225 метров над уровнем моря. Топоним Истису на азербайджанском означает "горячая вода".

Образовались источники Истису во время сильного землетрясения, в 1138 году, когда в земной коре появились разломы. Вода здесь гипертермальная, гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридо-натриевая, углекислогазированная. Всего действует 12 родников воды, оказывающих лечебное воздействие на внутренние и наружные болезни человека. Один из этих источников бьёт фонтаном высотой до 8 метров. По своим физическим характеристикам и химическому составу приближен к воде из источников в Чехии (Карловы-Вары), а по некоторым параметрам вода не имеет аналогов во всем мире. Температура воды в Истису приближена к отметке в 58,8°С, и в одном литре воды содержится 6,7 г минералов — это фосфор, цинк, никель, литий, йод, бром, медь, магний, мышьяк, железо и другие химические элементы. Каждый год из источников Истису вытекает более 600 млн. литров воды.

Одноименный лечебно-оздоровительный санаторий был построен в 1928 году вокруг знаменитого источника минеральной воды "Истису" в селе Истису, куда стали приезжать со всего СССР . Ежегодно тысячи людей исцелялись чистым воздухом и лечебными водами этих мест. 8 октября 1960 года Истису получил статус посёлка городского типа, а санаторий приобрел статус всесоюзного значения.

В курортах Истису люди лечились от желудочно-кишечных заболеваний, от нарушения обмена веществ, нервной системы, от заболевания органов движения, гинекологии и от урологических заболеваний. Соли, получаемые из вод минеральных источников Истису, использовались при хронических запорах, болезнях печени, жёлчного пузыря, гастрите и др.

В Кельбаджаре также имеются месторождения минеральных вод с лечебно-больнеологическим влиянием – Йухары Истису, Ашагы Истису, Кешдаг, Гарасу, Тутхун, Мозчай.

(Автор: Вугар Иманов)