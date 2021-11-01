Ведьмы, призраки, вампиры и другие герои фестиваля тыквы в Баку (ФОТО/АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Так как одним из главных символов Хэллоуина является тыква, кулинарное сообщество Azeri Home Chef решило посвятить ей целый фестиваль, а также отметить праздник костюмированным представлением.

Фестиваль тыквы состоялся в Баку на берегу Каспийского моря в Sea Breeze Event Hall, сообщает Trend Life.

В ходе кулинарного конкурса "Золотая тыква" 50 участников представили на суд жюри свои блюда из тыквы. Также был проведен креативный конкурс "Резная тыква" и конкурс на "Лучший костюм для Хэллоуина". Среди участников конкурса были повара и кулинары, а также любители, знающие множество рецептов изысканных блюд из тыквы.

Тыква запеченная, жареная, с мясом, овощами и рисом, тыквенный пирог, суп, запеканка, тыква пряная, соленая, сладкая – замаринованная в меде и шоколаде… Сколько участников, столько и блюд, даже больше… От такого разнообразия разбегаются глаза, слюнки текут.

Кулинарный баттл выявил лучших поваров блюд из тыквы. Победителями конкурса "Золотая тыква" стали: I место - Зюмрюд Мехтиева, II место - Тарана Алекперова, III место - Гюльнара Рахмати, IV место - Лала Гусейнова и V место - Ника Ахмедова.

Удивительные композиции из тыквы представили участники конкурса "Резная тыква". Кстати, выбрать победителя было делом нелегким, ведь авторы не просто вырезали из тыквы симпатичную мордочку, а создавали настоящие произведения искусства с витиеватыми узорами и необычными фигурами.

Победителями конкурса "Резная тыква" стали: I место - Рашад Юсифли, II место - Умуд Багирли, III место - Сабина Аскерова, IV место - Пярвана Фаттулаева, V место - Айсель Намазова.

Прекрасный музыкальный презент участникам мероприятия преподнесла известный композитор и пианистка Кямаля Ализаде. Специально для фестиваля она написала композицию - песню из мюзикла Pumpkin.

Наряду с этим еще одним ярким моментом вечера стала костюмированная вечеринка. Героями праздника стали "ведьмы", "призраки", "вампиры"…

Фестиваль запомнился яркими моментами, изысканными блюдами и традиционными костюмами Хэллоуина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)