Представлены уникальные кадры первого визита Раджа Капура в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлены уникальные архивные кадры Азербайджанского Телевидения, запечатлевшие первый визит знаменитого индийского актера Раджа Капура в Баку, сообщили Trend Life в отделе медиа и связей с общественностью ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание"

Кадры, демонстрируемые на канале "AzTV-история" YouTube, датируются 1956 годом, когда в Баку проходил фестиваль индийских фильмов. Для участия в фестивале в Баку были приглашены известные кинодеятели Индии. В состав делегации, помимо Раджа Капура и его жены, известной актрисы Наргис Датт, вошли официальные лица, режиссеры и операторы, .

В архивных материалах отражены кадры прилета 3 ноября самолета в бакинский аэропорт, торжественной встречи Раджа Капура и других кинодеятелей многотысячной толпой. Среди встречающих был и близкий друг Раджа Капура, народный артист Азербайджана Рашид Бейбутов. Лента запечатлела теплую искреннюю встречу двух друзей.

В видеоматериале отражены также уникальные кадры встречи Раджа Капура со зрителями в кинотеатре "Низами", прогулки индийских кинодеятелей по Баку, знакомство с достопримечательностями и бывшим Нагорным парком.

Очень интересны также кадры посещения индийской группой бакинского стадиона, куда они решили пойти, чтобы посмотреть футбол. Однако внимание болельщиков в течение всего матча было приковано не к игре, а к Раджу Капуру и другим знаменитостям.

На кадрах увековечены моменты посещения Раджем Капуром бакинской телестудии, где он к всеобщему удовольствию сел за пианино и исполнил песню.

Напомним, что Радж Капур родился 14 декабря 1924 года. Сегодня исполнилось 97 лет со дня рождения всемирно известного актера.

(Автор: Вугар Иманов)