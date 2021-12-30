Любовный гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака

Овен

То, что Овен на протяжении всего 2022 года будет не раз оказываться в центре восхищенного внимания противоположного пола, сомнений не вызывает. И этим надо пользоваться! Расточайте улыбки, говорите приятные слова, делайте небольшие, но симпатичные подарки, оказывайте знаки внимания, и сердца людей откроются вам навстречу.

Особенно это касается тех Овнов, которые находятся в поиске своего любимого человека, передает Trend Life со ссылкой на 1001goroskop.ru. Но и тем Овнам, которые уже состоят в отношениях, легкий флирт и кураж не повредят, главное, чтобы здесь все было по-честному и не в обиду партнеру.

А вот критики и замечаний в адрес любимого человека в 2022 году Овну необходимо всячески избегать, потому что в этот год звезды гороскопа будут провоцировать его на излишнюю жесткость, граничащую с жестокостью. Так что не стоит, наверное, ставить под удар свои отношения и любовь. Гораздо лучше вместо слов и выяснений просто приготовить романтический ужин (не обязательно при свечах) – это в 2022 году поможет решить любые проблемы и растопить любой лед.

Телец

В наступающем году секрет успеха в любви для Тельца будет заключаться в известной формуле: "Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а к сердцу девушки – через маленькие такие вкусняшки, желательно без калорий..". Хотя, калории в 2022 году – не главное, гораздо более важным для прочных отношений будут душевная близость и теплота, а этого никакими идеальными фигурами, увы, не достичь.

Именно поэтому звезды гороскопа настойчиво рекомендуют Тельцам не слишком усердствовать с диетами и фитнесом, и чуть чаще обычного приглашать своего любимого человека в какую-нибудь симпатичную кафешку. Это актуально как для тех, кто уже состоит в отношениях, так и для тех, кто находится в поиске своей заветной половинки. И говорить, конечно же, за столиком нужно не о проблемах и не о сложностях, а о том, радует душу и наполняет теплом. Одним словом, мечтайте и делитесь своими мечтами – в этом году они имеют свойство сбываться…

Близнецы

Что касается любви, то в 2022 году звезды гороскопа дают Близнецам все шансы раскрасить эту свою сферу новыми красками. Их неугомонность и живой интерес ко всему необычному придадут Близнецам особого шарма в глазах противоположного пола. Их эмоции в этот период будут настолько заразительны и фееричны, что равнодушными они не оставят никого.

Что ж, это отличное время для того, чтобы ощутить вкус новых впечатлений, освежить свои чувства и придать новый импульс своим отношениям с любимым человеком. Просто делитесь с любимыми своими яркими эмоциями, зовите их если не в кругосветное путешествие, то хотя бы на небольшую прогулку, и поверьте, ваш любимый человек будет вам благодарен за это.

Ну а если у вас пока нет любимого человека, то девять шансов из десяти, что в этом году он у вас появится.

Рак

В плане любви в 2022 году звезды гороскопа рекомендуют в общении с противоположным полом почаще использовать свое чувство юмора – именно юмор обещает сделать Рака необычайно привлекательным и неотразимым. Да и сам Рак в 2022 году тоже будет готов растаять от чьей-то искрометной шутки. Так что если Рак размышляет куда бы ему пригласить своего любимого человека, выбор здесь очевиден – ничто не растопит их сердца лучше, чем хорошая романтическая комедия.

В остальном же Раку полезно будет немного отойти от своих привычных правил и стиля поведения. Этот год склоняет к нестандартным решениям, и если Рак желает добиться успеха в том числе и в любви, ему нужно быть готовым действовать нестандартно. И не стесняться своих эмоций!

Лев

Если Лев до сих пор еще не нашел себе подходящую пару, то в 2022 году ему едва ли удастся избежать этой участи – претендентов на его руку и сердце будет предостаточно! И все, что для этого потребуется Льву, это просто быть собой – легким в общении, раскованным и элегантным. Ну а если в любовных делах у него и ожидаются какие-то сложности, так это скорее будут сложности от слишком большого числа претендентов. Известно ведь, что чем больше выбор, тем он бывает сложнее. Но это приятные сложности.

Впрочем, у столь насыщенной программы есть еще один маленький минус – с головой погружаясь в эйфорию любовных приключений, Лев рискует сжечь в этих захватывающих играх слишком много сил и энергии, так что ее может попросту не хватить на другие дела. И да, о сне и простом пассивном отдыхе тоже забывать в этот год не нужно…

Дева

В 2022 году Деве категорически противопоказаны такие чувства, как подозрительность и, тем более, ревность! Поверьте, если в душе Девы в этот период проснется ревнивый следопыт (а это более чем вероятно!), она рискует узнать о своем любимом человеке много такого, что разбередит ей душу и вконец измотает нервы. На ее глаза то и дело будут попадаться всевозможные "факты" и "несомненные доказательства неверности". Но самое главное, что большинство этих "фактов" на поверку окажутся всего лишь плодом воспаленной фантазии! Ну, или результатом случайных совпадений.

А причина этого проста – в 2022 году судьба будет испытывать Деву на прочность ее чувств, ведь прочные чувства – это прежде всего доверие и уважение к своему любимому человеку. И если Дева выдержит этот (не очень сложный) экзамен, судьба непременно порадует ее волшебной феерией самых нежных переживаний и чувств.

Весы

В наступающем 2022 году звезды гороскопа будут склонять Весы к определенности. Если они еще не определились со своими планами на отношения, в этом году им придется это сделать, иначе водоворот стремительных событий затянет их так, что не только голова, но вся планета под их ногами пойдет кружиться с такой скоростью, что только держись!

Иными словами, если Весы не хотят заблудиться в лабиринте своих отношений с разными партнерами, им придется наконец-то остановить свое сердце на одном из кандидатов. Если Весы сумеют сделать этот выбор, они не пожалеют.

Ну а чтобы выбирать было легче, им нужно держать в голове простое правило: для крепкого союза любящих сердец одной только страсти и бурных эмоций мало, для этого нужны еще и общие интересы. А уж если общие интересы совпали с общими чувствами, значит нечего и думать, это ваш человек!

Скорпион

Чего в 2022 году Скорпиону желательно избегать всеми силами, так это любого выяснения отношений со своим любимым человеком. Ни к чему хорошему это не приведет, потому что в любви главное не правота, а сочувствие и нежность.

Для согласия с любимым вполне достаточно просто не причинять ему боль, а если по неосторожности причинил, то загладить и постараться утешить. А иначе какой толк в правоте и справедливости? Совместная жизнь – это ведь не судебные разбирательства.

Если Скорпион сумеет принять эту несложную истину, его жизнь с любимым человеком заиграет новыми фантастическими красками. Сила позитивных эмоций сделает его совершенно неотразимым, растопив любой лед! Ну а если не сумеет, то увы, в 2022 году накал негативных страстей в его душе может достичь такой силы и мощи, что только держись…

Стрелец

Для того, чтобы обрести свое счастье в любви, в 2022 году Стрельцу достаточно быть собой. Его любовь к общению и посиделкам в дружеской компании – это как раз то, что будет в наступающем году востребовано как никогда. И если Стрелец находится в поиске своей второй любимой половинки, то именно на таких посиделках он и встретит ее.

А вот тем Стрельцам, которые уже состоят в отношениях, не помешает побольше внимания уделять своему любимому человеку. Дело в том, что гороскоп Стрельца на 2022 год предполагает такое количество общения с самыми разными людьми, что на любимого человека у Стрельца может попросту не остаться времени! А этого допускать никак нельзя!

Впрочем, решить этот вопрос довольно просто – достаточно просто везде и всюду брать своего любимого человека с собой, посвящая его во все детали своего общения с другими. Поверьте, он сумеет это оценить и, несомненно, отплатит Стрельцу своей теплотой и любовью.

Козерог

А вот что касается любви, то здесь у обычно сдержанного Козерога чувства могут взять такой верх над разумом, что одному только Богу известно, чем все это закончится. 2022 год для него – это год бурных страстей и непривычных эмоций. Звезды гороскопа обещают до такой степени вскружить его козерожью голову, что только держись.

Что ж, если Козерог находится в поиске своей второй половинки, в наступающем году у него есть все шансы не только найти ее, но и добиться взаимности. В этот период Козерог будет не только настойчив, но и необычайно смел, что, несомненно, придаст ему шарма. Сделать первый шаг навстречу своей любви для него не составит труда.

А вот тем Козерогам, которые уже находятся в отношениях, можно только пожелать выдержки и терпения, потому что новые встречи и чувства могут внезапно поставить их семейное счастье под большущий вопрос.

Водолей

В наступающем 2022 году в плане любви у Водолея обещает быть все: головокружительные знакомства, феерические эмоции, бурные страсти. Кроме, пожалуй, одного – постоянства. Увы, его чувства в этот год будут меняться со скоростью калейдоскопа. Невинный флирт может внезапно перерасти в бурный роман, который, в свою очередь, может завершиться так же стремительно.

А может и не завершится, особенно если Водолей сумеет уравновесить свои эмоции толикой здравого смысла. Дело в том, что сила его чувств в наступающем году будет зависеть не столько от партнера, сколько от него самого.

Все его чувства – у него в душе, и чтобы сохранить их, достаточно просто не отвлекаться на других кандидатов. И тогда, если уж чувство возникло, оно задержится в его любвеобильном сердце надолго, помогая открывать в своем любимом человеке новые неожиданные грани и глубину.

Рыбы

В плане любви наилучшим решением для Рыб будет полностью положиться на своего любимого человека. Если своих идей о том, как и где провести время с интересом, им не хватает (а в 2022 году такое очень вероятно!), смело доверьтесь в этом вопросе тому, кто рядом, и вы не пожалеете. В этом году Рыбам как воздух (точнее даже как вода) нужны будут его эмоции.

Ну а если Рыбы пока еще не нашли свою вторую половинку – не отчаивайтесь, просто почаще старайтесь собираться с друзьями и подругами в людных местах, именно там шанс встретить свою судьбу у вас максимально высок.

И еще один маленький секрет – в общении с окружающими не старайтесь выглядеть веселее или умнее, просто будьте собой. Поверьте, для того, кто ищет вас среди миллионов других, очень важен не придуманный, а ваш реальный внутренний мир. Не прячьте его за придуманной мишурой.