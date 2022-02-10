Известный актер Айдемир Акбаш обратился к стендап-комику Фарде Амину: Когда я приглашаю тебя в Турцию, ты говоришь, что у тебя есть дела (ВИДЕО)

Интересное 10 февраля 2022 14:31 (UTC+04:00)
Известный актер Айдемир Акбаш обратился к стендап-комику Фарде Амину: Когда я приглашаю тебя в Турцию, ты говоришь, что у тебя есть дела (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный турецкий актер Айдемир Акбаш обратился к азербайджанскому стендап-комику и актеру Фарде Амину, рассказав о своих впечатлениях от первого концерта Selfinaz и поделившись ожиданиями от второго, показ которого уже начался в сети кинотеатров Park Cinema. Акбаш пригласил Фарду Амина провести свое стендап-шоу в Турции, сообщает Trend Life.

"Я желаю тебе и всей съемочной группе удачи… Но позвольте мне сказать одно: каждый раз, когда я приглашаю тебя в Стамбул, ты говоришь, что у тебя есть дела. Приезжай и покажи шоу в Турции", - сказал Акбаш.

Фарда Амин не замедлил откликнуться на приглашение коллеги: "Уважаемый Айдемир агабей, большое спасибо за доброе отношение к Selfinaz. Мы тебя очень любим. Надеюсь, мы скоро встретимся в Стамбуле".

Айдемир Акбаш также является сценаристом многих популярных фильмов, таких как "Шабан Пабуку Ярим", "Атла Гель Шабан". Исполнитель роли Сабри-аби в фильме "Колпачино" женат на актрисе Бейхан Акбаш уже много лет. Интересно, что пара дважды разводилась и трижды женилась, что вызывало улыбку у их поклонников.

Сценарий "Selfinaz 2" написан Тавакклюлем Т Мехралиевым и Фардой Амином, производство компании Artlemma Film, известной своими кинопроектами как в Азербайджане, так и в Турции. Главный продюсер проекта - Расан Мехралиев.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США
Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США
Машина премьер-министра Ливии попала под обстрел в Триполи
Машина премьер-министра Ливии попала под обстрел в Триполи
Байден и король Саудовской Аравии обсудили проблему поставок энергоносителей в мире
Байден и король Саудовской Аравии обсудили проблему поставок энергоносителей в мире
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Туркменское предприятие осваивает выпуск материала нового поколения Бизнес 14:43
Добыча газа и конденсата на «Шах Дениз» увеличилась Энергетика 14:42
Узбекское авиапредприятие привлекает услуги по дефектации компрессоров Тендеры 14:38
Министр здравоохранения Азербайджана объяснил задержки в процессе тестирования на COVID-19 Общество 14:35
Операционные расходы "Шах Дениз" значительно выросли Энергетика 14:32
Названа перевалка портами Турции грузов из США в 2021 г. Турция 14:32
Известный актер Айдемир Акбаш обратился к стендап-комику Фарде Амину: Когда я приглашаю тебя в Турцию, ты говоришь, что у тебя есть дела (ВИДЕО) Интересное 14:31
В ИВ трех районов Азербайджана выявлены факты присвоения бюджетных средств - минфин Общество 14:21
Объём экспорта нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан снизился Энергетика 14:19
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 14:17
Ziraat Bank открыл очередной филиал в Азербайджане Экономика 14:11
В Кыргызстане запрещен оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции Кыргызстан 14:07
Азербайджан в феврале - Эркюль Пуаро, Дженнифер Лопес, стражи волшебной Терракоты, в поисках величайшего в мире сокровища (ВИДЕО) Интересное 14:03
bp увеличила операционные и капзатраты на БТД Энергетика 13:58
В Москве выявили 22 747 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 13:57
Представитель ЕС поблагодарил Азербайджан Общество 13:52
Сангачальский терминал снизил экспорт нефти и конденсата Энергетика 13:47
Экспорт газа с "Шах Дениз" через Сангачальский терминал значительно вырос за год Энергетика 13:43
Штамм «омикрон» вызывает серьезные осложнения у невакцинированных – минздрав Азербайджана Общество 13:40
В Азербайджане пройдут клинические испытания вакцины TURKOVAC Общество 13:34
Поставки попутного газа с АЧГ для SOCAR удвоились Энергетика 13:30
bp назвала количество пробуренных скважин на АЧГ Энергетика 13:09
Туркменское министерство продлило тендер на закупку спецматериалов Тендеры 13:04
На Первом канале России покажут фильм с бакинкой в главной роли (ФОТО) Культура 13:04
Казахстанское АО закупит автозапчасти Тендеры 13:01
Министр здравоохранения Азербайджана о возможном ужесточении карантинного режима Общество 13:00
Одним из главных преимуществ Ирана и Азербайджана являются транзитные возможности – Мусави Экономика 12:44
Объем добычи на «Азери-Чираг-Гюнешли» снизился Энергетика 12:37
Сколько времени потребуется TAP, чтобы удвоить мощность прокачки? Энергетика 12:35
Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 112 тыс. 645 человек Кыргызстан 12:34
Развитие отношений с Азербайджаном в сфере медиа находится в центре внимания Ирана - посол Политика 12:33
bp о ходе реализации проекта платформы «Центральный Восточный Азери» Энергетика 12:28
Нацбанк Грузии и США обсудили перспективы стратегического партнерства Грузия 12:22
Компания bp снизила капзатраты по блоку АЧГ Энергетика 12:18
На гидроузлах «Худаферин» и «Гыз Галасы» началась установка турбин Экономика 12:16
Ведутся обсуждения об открытии еще двух пограничных переходов между Азербайджаном и Ираном Экономика 12:05
Иранские компании заинтересованы в участии в восстановленовительных работах на освобожденных территориях Азербайджана – посол Политика 12:04
Нзаван объем товарооборота между Ираном и Азербайджаном Экономика 12:03
Иран поддерживает восстановление всех коммуникаций на Южном Кавказе – посол Политика 12:02
Развитие отношений с соседними странами является приоритетом внешней политики Ирана – посол Политика 12:01
При минздраве Азербайджана будет создан единый колл-центр Общество 11:55
Началась регистрация для 8-ого Казанского Форума Молодых Предпринимателей ОИС Политика 11:49
АБР может расширить масштабы проекта разработки плавучей солнечной электростанции в Азербайджане (Эксклюзив) Энергетика 11:48
В Общевойсковом учебном центре ВС Азербайджана сданы в эксплуатацию новые объекты (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:47
Названа цель минздрава Азербайджана в среднесрочной перспективе Общество 11:38
В Казахстане запустят сервисцентр по обслуживанию самолетов Airbus Казахстан 11:30
Зависимость Британии от импорта газа возрастет до 70% к 2030 году Европа 11:27
Минфин Казахстана рассматривает порядок закупок «Самрук-Казына» Казахстан 11:25
АБР готов предоставить финансирование частным компаниям в Азербайджане (Эксклюзив) Бизнес 11:23
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) Общество 11:20
Армения скрывала факты массовых захоронений во время своей оккупации азербайджанских территорий - Джейхун Байрамов Политика 11:13
Молодежная сеть Движения неприсоединения планирует провести в 2022 г. ряд мероприятий - Джейхун Байрамов Экономика 11:08
Армения на протяжении десятилетий не допускала представителей ЮНЕСКО в Карабах - Джейхун Байрамов Политика 10:45
Азербайджан не ставит никаких ограничений для миссии ЮНЕСКО - Джейхун Байрамов Политика 10:41
Узбекистан и Казахстан создали совет межпарламентского сотрудничества Узбекистан 10:34
В Азербайджане ведется работа над созданием офиса симуляции модели Движения неприсоединения (ФОТО) Политика 10:34
Израиль первым в мире выдал беспилотнику разрешение на работу в гражданском авиапространстве Израиль 10:28
В Университете ADA проходит конференция по симуляции модели Движения неприсоединения Политика 10:28
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (ВИДЕО) Политика 10:26
Стоимость азербайджанской нефти превысила $97 за баррель Энергетика 10:19
Казахстанское АО объявило тендер на поставку сжиженного газа Тендеры 10:12
В 2021 году темпы экономического роста Кыргызстана составили 3,6% - МЭК КР Кыргызстан 09:57
Азербайджан привержен принципам Движения неприсоединения - Джейхун Байрамов Политика 09:53
Туркменская биржа выставила на торги нефтяной кокс Бизнес 09:51
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 февраля Финансы 09:31
АБР поддержит программу развития финансового рынка Узбекистана Узбекистан 09:28
Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США Энергетика 09:28
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Албании в 2021 г. Турция 09:25
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении Происшествия 09:24
Турция увеличила экспорт стали в Азербайджан Турция 09:06
Азербайджанский фигурист выступил в финале соревнований Олимпиады-2022 в Пекине Общество 08:42
Столтенберг поддерживает приглашение президентов Грузии и Украины на саммит НАТО Грузия 08:41
Казахстан и США будут обмениваться информацией о финансовых счетах граждан Казахстан 08:38
Си Цзиньпин направил ободряющее послание Эрдогану Другие страны 08:34
Внешняя торговля Ирана за 9-ый месяц года превысила $ 8 млрд Иран 08:28
Президент Ильхам Алиев стал первым главой государства, выдвинувшим дальновидную идею продвижения координации на рынке нефти – генсек ОПЕК (Интервью) Энергетика 08:14
В Новой Зеландии сильные ливни привели к наводнениям Другие страны 07:33
Турция и Великобритания проведут переговоры в Анкаре - МИД Турция 06:57
Корабли ВМФ РФ проследовали через Босфор Россия 06:25
Джонсон посетит Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности Европа 05:54
Снуп дог выкупил лэйбл, с которого началась его карьера В мире 05:23
Машина премьер-министра Ливии попала под обстрел в Триполи Арабские страны 04:50
В Японии отменили около 180 авиарейсов из-за снегопадов Другие страны 03:44
Соцсеть Трампа запустят не раньше конца марта В мире 03:10
Стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк США 02:38
Макрон назвал свой диалог с Путиным содержательным и насыщенным Европа 02:04
Байден и король Саудовской Аравии обсудили проблему поставок энергоносителей в мире США 01:36
Число заразившихся коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза В мире 01:19
Вооруженные силы Турции получили партию ракет K+ Турция 00:53
Германия не сможет обойтись без газа в ближайшие 13 лет - глава минэкономики Европа 00:34
Канадские провинции взяли курс на отмену ограничений против COVID-19 Другие страны 00:20
Министр окружающей среды Турции заразился коронавирусом Турция 9 февраля 23:57
Байден провел телефонный разговор с Макроном Европа 9 февраля 23:38
Экономика в Грузии должна развиваться еще быстрее - министр Грузия 9 февраля 23:22
В Польшу прибыла третья за день группа американских десантников Европа 9 февраля 23:09
Чавушоглу обсудил со спецпосланником ООН будущее Сирии Турция 9 февраля 22:34
Шведское агентство в области развития подвело итоги работы в Грузии в 2021 г. Грузия 9 февраля 22:28
Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8 В мире 9 февраля 22:24
Питер Джексон возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes В мире 9 февраля 22:20
Система "Мобильный нотариат" в Азербайджане является высокотехнологичной интеграцией Финансы 9 февраля 22:08
Все новости