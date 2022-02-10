Известный актер Айдемир Акбаш обратился к стендап-комику Фарде Амину: Когда я приглашаю тебя в Турцию, ты говоришь, что у тебя есть дела (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный турецкий актер Айдемир Акбаш обратился к азербайджанскому стендап-комику и актеру Фарде Амину, рассказав о своих впечатлениях от первого концерта Selfinaz и поделившись ожиданиями от второго, показ которого уже начался в сети кинотеатров Park Cinema. Акбаш пригласил Фарду Амина провести свое стендап-шоу в Турции, сообщает Trend Life.

"Я желаю тебе и всей съемочной группе удачи… Но позвольте мне сказать одно: каждый раз, когда я приглашаю тебя в Стамбул, ты говоришь, что у тебя есть дела. Приезжай и покажи шоу в Турции", - сказал Акбаш.

Фарда Амин не замедлил откликнуться на приглашение коллеги: "Уважаемый Айдемир агабей, большое спасибо за доброе отношение к Selfinaz. Мы тебя очень любим. Надеюсь, мы скоро встретимся в Стамбуле".

Айдемир Акбаш также является сценаристом многих популярных фильмов, таких как "Шабан Пабуку Ярим", "Атла Гель Шабан". Исполнитель роли Сабри-аби в фильме "Колпачино" женат на актрисе Бейхан Акбаш уже много лет. Интересно, что пара дважды разводилась и трижды женилась, что вызывало улыбку у их поклонников.

Сценарий "Selfinaz 2" написан Тавакклюлем Т Мехралиевым и Фардой Амином, производство компании Artlemma Film, известной своими кинопроектами как в Азербайджане, так и в Турции. Главный продюсер проекта - Расан Мехралиев.

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(Автор: Вугар Иманов)