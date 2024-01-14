Впервые в Баку представлено феерическое шоу на льду "Сказки Евгения Плющенко" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, при двухдневном аншлаге состоялось феерическое шоу на льду "Сказки Евгения Плющенко" с участием Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которые представили самые яркие фрагменты из известных сказок на льду, сообщает Trend Life.

Яркие эксклюзивные костюмы, уникальные номера на льду, коллективные выступления с интересной хореографией, классическая и современная музыка было представлено в фееричном праздничном гала-шоу на льду "Сказки Евгения Плющенко". Зрителей ждала встреча с героями любимых сказок Щелкунчиком и Мышиным королем, Золушкой и Прекрасным принцем, Красной шапочкой и Волком, они побывали на Лебедином озере и в гостях у Белоснежки и Семи гномов. Одним словом, получилось красочное попурри из самых ярких номеров в духе "Лучшее, любимое и только для вас" - шоу проходило под бурные овации.

Яна Рудковская отметила, что с уникальным шоу были во многих городах, но нигде так радушно не встречали как в Баку.

"Какой вы добрый и искренний народ. Какие прекрасные здесь живут люди. Как нас здесь встречали, кормили, хвалили, на руках носили – низкий поклон за гостеприимство! Я такого не встречала, хотя объездила весь мир. Мне так нравится Баку, и мы вообще уезжать отсюда не хотим. Спасибо за вашу любовь! Вы – невероятные и фантастические! Я люблю Азербайджан!", - сказала Яна Рудковская.

Шоу прошло с участием звезд российского фигурного катания - трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов гран-при Евгений Плющенко, "Русская ракета", вундеркинд русского фигурного катания и серебряный призер олимпиады в Пекине - Александра Трусова, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее партнер по парному катанию Георгий Куница, Лиза Нугуманова, Александр Плющенко и другие спортсмены.

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