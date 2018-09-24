До бакинского песка так и не добрался, или Какие блюда понравились Владимиру Маркину (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку со своим первым сольным концертом выступил известный российский поп-певец, киноактёр, композитор и автор детских песен, телеведущий Владимир Маркин, сообщает Trend Life. Концерт прошел в рамках юбилейного гастрольного турне Владимира Маркина, который начался в Азербайджане и продолжится в России, Казахстане, Латвии, Германии, Канаде и других странах, завершившись 23 мая 2019 года в Кремле. В праздничном вечере певец представил программу своих лучших песен, среди которых "Сиреневый туман", "Я готов целовать песок" и многие другие, а также композиции из репертуара легендарных азербайджанских исполнителей Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева.

В интервью Trend Life Владимир Маркин поделился своими впечатлениями о первом визите в Баку. Беседа состоялась перед отъездом певца в Москву.

- Добро пожаловать в Баку! А так как уже улетаете, то до скорой встречи! Всегда рады Вас видеть. Ваши впечатления?

- Спасибо (смеется)! Я столько слышал о Баку, что прямо душа рвалась в этот чудесный город! Но как-то не получалось. Вот, наконец-то приехал в Азербайджан, чему я очень и очень рад. Интересно, некоторые мои друзья говорили о том, что провели вместе со мною детство в Баку, хотя я здесь никогда не был (смеется). А когда я им говорил об этом – они не верили. Видимо, здесь жил мой двойник (смеется). В Баку был отличный прием, замечательные и очень доброжелательные люди, красивый и шикарный город. По мере возможностей смог погулять по городу, совершил экскурсию по старому Баку (ред. Ичери шехер), побывал в нескольких ресторанах, все было замечательно!

- Вы побывали во многих городах, у каждого свои особенности, а каким запомнится Баку?

- Я увезу отсюда страстное желание вновь вернуться сюда! Баку не только запомнится яркими эмоциями, самобытностью и добродушием, потому что здесь я даже снял кадры для нового видеролика на песню из репертуара легендарного Рашида Бейбутова "Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза". Эту композицию я часто исполняю в концертных программах. Хотелось бы еще отметить позитивную реакцию моих поклонников в социальной сети İnstagram, где я выложил фото из Баку. Многие выражали благодарность, и мне это было очень приятно. Мои мечты о том, как проведу время в Баку - сбываются! К сожалению, не все удалось посмотреть, но в следующий раз - обязательно.

- Вы сказали, что посетили несколько ресторанов. Как известно, азербайджанская кухня очень колоритная и богатая. Какие блюда больше всего пришлись Вам по душе?

- Долма из виноградных листьев, садж из баранины, мангал-салат, различные виды шашлыков и кутабов с тыквой, мясой, зеленью и сыром… Ой, это отдельная тема для беседы – так все было потрясающе вкусно! Как правило, перед концертом, я никогда не принимаю пищу, но здесь долго мучился – то ли съесть, то ли не все съесть, то ли все-таки что-то попробовать…И все-таки не сдержался (смеется). А то, что мы здесь так и не успели съесть, забираем в самолет и по пути в Москву обязательно "добьем".

- А как прошел Ваш первый соло-концерт в Баку?

- Концерт прошел отлично! Без лишней скромности, у меня все концерты так проходят (смеется). Была очень добрая обстановка, зрители до и после концерта подходили, говорили много теплых слов, мы фотографировались, шутили.

- У Вас есть такой хит "Я готов целовать песок" – а смогли посетить наш берег Каспия, чтобы прогуляться по его песку?

- Вот до бакинского песка так и не добрался (смеется), но в следующий раз надо будет обязательно посетить лучезарный берег Каспия в Баку. Спасибо моему другу Зауру за организацию визита в Баку и проведение концерта, и всем бакинцам за гостеприимство и замечательные мгновения моей жизни!

(Автор: Вугар Иманов)

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