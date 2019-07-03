Руки Вверх! В Баку едет Сергей Жуков: Обмороки тоже случаются (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сергей Жуков со своей уже легендарной группой «Руки Вверх!» едет на фестиваль ЖАРА, который в четвертый раз пройдет в этом году в Баку. Перед поездкой он ответил на вопросы журналистов межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева и рассказал о том, какие воспоминания сохранил о Баку 20-летней давности, своих хитах и зрительской любви.

- Что вы приготовили для фестиваля "ЖАРА" и чего ожидаете от своего первого выступления там?

- У нас очень насыщенная программа: споем дуэтом со Стасом Михайловым, исполним уже всем полюбившуюся песню «Наши дети». Ну, и конечно же, группа «Руки Вверх!» исполнит как старые, так и новые песни, а специально для наших бакинских поклонников прозвучат золотые хиты. Очень жду встречи с ними: «ЖАРА» стала таким популярным летним фестивалем, что выступать здесь большая радость для нас. Тем более, что я последний раз был в Баку больше двадцати лет назад с концертом, нас тогда очень душевно и тепло принимали. Остались очень светлые воспоминания. Уверен, в этот раз будет так же.

- А на вас в Баку так же реагировали поклонницы, как везде? Мы ж все помним те концерты: девушки кричали, падали в обморок…

- Ну, в каждом городе что-то, да происходит - обмороки тоже случаются (смеется). Вообще и сегодня очень много эмоций, и люди так же бурно реагируют, как тогда. Только раньше это были больше подростковые эмоции, а сейчас, наверное, хорошая ностальгия.

- Говоря о том времени: в 90-е годы был очень сильный ажиотаж на бойз-бенды к которым относилась и ваша группа «Руки Вверх!». Мальчишечьи группы покоряли сердца девушек и сводили их с ума. Сейчас такого нет, публика предпочитает кумира-одиночку. Как считаете, с чем это связано?

- Я не думаю, что сейчас подростки предпочитают какого-то одного кумира. Мне кажется, музыкальный рынок настолько переполнен, что каждый может позволить себе слушать то, что по душе. Интернет дает возможность выбирать. Но наша аудитория остается с нами и только растет. Это очень приятно.

- Что или кто выступил вашим импульсом, дал толчок, помог снова заявить о себе так громко в сфере шоу бизнеса?

- Так я никуда и не пропадал, просто больше занимался семьей и бизнесом, и меньше общался с прессой (улыбается). Группа все равно гастролировала, и я рад, что новые хиты группы «Руки Вверх!» обратили на себя внимание в медиа-пространстве. У нас появились новые слушатели, которым нравятся и наши новые песни, и старые хиты.

- Говоря о новых песнях: на ваш последний хит вы сняли клип со своим давним другом Игорем Акинфеевым…

- Да, в последнем клипе группы на песню «Она меня целует» Игорь вместе со своей женой Екатериной Герун приняли совместное участие, за что им большое спасибо! Очень красиво получилось. Мы с Игорем давно дружим семьями, он крестный отец моей дочери Ники. Совсем недавно удалось нам вместе съездить на рыбалку в Астрахань, и знаете - это было прекрасно.

- Еще вы дружны с Эмином Агаларовым, но на "ЖАРУ" поедете впервые. Как так получилось?

- А это, в общем-то, стечение обстоятельств: в прошлый раз не смог приехать из-за операции. Надеюсь, после выступления в этом году буду приезжать каждый год, тем более что с Эмином мы действительно знакомы достаточно давно, я очень уважаю его творчество.

- Баку славиться своими сладостями. А у вас, насколько мы знаем, тоже есть свой семейный кондитерский бизнес. Не планируете расширить его и открыться ещё в Баку?

- Наш семейный бизнес, сеть кондитерских, пока представлен только в Москве. Мы очень заботимся о качестве нашей продукции, поэтому производство находится в Москве, моя жена полностью контролирует этот вопрос, я очень благодарен ей за это. В регионы России расти пока не планируем, потому что сложно будет поддерживать нужное качество. Но спасибо за идею, возможно в будущем, мы с удовольствием рассмотрим этот вариант.

- Многие приезжают на "ЖАРУ" с семьями. Вы как в этом году решили?

- На фестиваль я прилечу один. У нас сейчас большой семейный отпуск в США, и я прерву его на два дня, чтобы выступить на фестивале, а потом вернусь обратно к жене и детям. Возможно, в следующем году нам удастся выбраться в Баку всем вместе, и вот тогда-то мы и запланируем себе отдельную программу по городу.

-Что привезете в качестве сувенира из Баку и для кого?

- У нас очень плотный график, но я буду очень стараться успеть посмотреть и достопримечательности, и город в целом, чтобы было, что рассказать дома. И обязательно привезу сувениры для своей большой семьи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.