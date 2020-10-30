Армяне подлостью и коварством пытаются обмануть весь мир – народная артистка Афаг Баширгызы

Интервью 30 октября 2020 17:45 (UTC+04:00)
Армяне подлостью и коварством пытаются обмануть весь мир – народная артистка Афаг Баширгызы

БАКУ /Trend Life/ - Армяне ведут себя как бездарные актеры, пытаясь подлостью и коварством обмануть весь мир распространением дезинформаций и лжи, причем делают это на протяжении всей своей выдуманной истории, сказала в интервью Trend Life профессор Государственного университета культуры и искусств, ведущая актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра, кавалер ордена "Шохрат", народная артистка Афаг Баширгызы.

"Предательство, ложь, жесткость отличает этих вандалов и варваров. На протяжении двухсот лет они совершали этнические чистки азербайджанского народа, были депортированы сотни тысяч азербайджанцев из Армении, весь мир знает о Ходжалинском геноциде, и в эти дни они вновь совершили подлые убийства жителей Гянджи, Барды и других мирных городов и сел, обстреливая бомбами и ракетами. Всевышний обязательно накажет всех за злодеяния! С ними все ясно, но меня больше всего возмущает те, кто поддерживает армянский фашизм. В свое время и Гитлера поддерживали, были его союзниками, но история показала, что потом стало с этими нелюдьми! Такие существа фактически убивают в людях веру в справедливость, в высшие морально-нравственные качества, в человечность. Но никогда не стоит забывать, что добро все равно побеждает зло", - отметила народная артистка.

По словам профессора, варварство армянских вооруженных сил не знает границ по своей циничности и жестокости. С 27 сентября в результате обстрелов азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении погиб 91 мирный житель, ранены 400 человек. Среди убитых один младенец, 10 детей, 27 женщин, 53 мужчины, среди них 15 пожилых людей. Разрушено более трех тысяч домов, высокоэтажных зданий и гражданских объектов.

26 февраля этого года Афаг Баширгызы представила видеопроект, приуроченный к 27-й годовщине Ходжалинского геноцида. Сюжет построен на диалоге матери с душой 5-летнего ребенка, имя которого неизвестно, - он похоронен на Аллее шехидов и является жертвой Ходжалинского геноцида. Этот клип вызвал большой резонанс в обществе и фактически является болью матерей шехидов.

"Сердца матерей шехидов…Великое чувство скорби и гордости за сына, отдавшего жизнь во имя свободы и независимости Родины. Все это наши сыновья, родные, лучшие, которые навсегда будут в наших сердцах и каждый из нас должен помнить об этом всегда, чтить их память, рассказывать об их героизме своим детям, внукам, будущим поколениям. Они пали во имя защиты нашей чести и достоинства, наших семей, нашей земли, нашей Родины. Каждый из нас обязан им своей жизнью. Каждый из шехидов, был он солдатом, офицером или генералом, дорог всему нашему народу", - сказала Афаг Баширгызы.

Народная артистка отметила высокий уровень доблести армии Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым.

"Героизм и отвага наших солдат, можно сказать, продемонстрировали как поменялось наше общество, народ объединился в единый кулак, вернули нам утраченные ценности, повысилось чувство уважения и взаимовыручки, чести и достоинства, и сегодня мы идем и живем с поднятой головой! Но не стоит забывать о главном, что сила армии, ее мощь и доблесть, успехи в битвах зависят от мудрости, смелости и решительности опытного главнокомандующего. И для нас большое счастье, что Верховным главнокомандующим нашей армии является Президент Ильхам Алиев! Много лет наш Президент ведет самоотверженную борьбу, грамотно стратегически и тактически построив внутреннюю и внешнюю политику, на высоком уровне организовав дипломатическую и государственную деятельность, а ведь некоторые и не понимали этого, а сегодня все видят дальновидность и результат. И сегодня, находясь под большим давлением мировых держав, Президент с честью и достоинством отражает все натиски, уверенно и смело очевидными фактами дает многочисленные интервью мировым СМИ. Хотелось бы отметить, что есть такие герои, о которых узнаем только спустя много лет, и как оказывается, они и сыграли решающую роль в исторических событиях, военных баталиях. Азербайджан один ведет борьбу, освобождая свои земли. Конечно, у нас есть друзья, которые оказывают нам моральную поддержку, но наши успехи достигаются силой, могуществом, верой, стремлением, единством, интеллектом азербайджанского народа. Поэтому мы все сегодня ходим с высоко поднятой головой! Истина на стороне Азербайджана и мы победим при помощи Всевышнего! Да здравствует наш народ, армия, торжество справедливости!", - добавила Афаг Баширгызы

(Автор: Вугар Иманов)

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