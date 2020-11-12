Дочь Муслима Магомаева о победе Азербайджана над Арменией: Var ol, qanadlan, ey Azərbaycan! Var ol qəhrəman, sən, Azərbaycan! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Благодаря храбрости, мужеству, самоотверженности наших воинов, благодаря мудрости, стойкости и политической дальновидности нашего Верховного главнокомандующего, Президента и вдохновителя Ильхама Алиева мы сегодня празднуем такую долгожданную и такую важную для нас Победу!

Об этом сказала в интервью Trend Life в честь победы Азербайджана над Арменией дочь всемирно известного азербайджанского оперного и эстрадного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева - Марина Магомаева, которая вместе с семьей проживает в США.

"В эти дни мое сердце, как и каждого нашего соотечественника, переполнено чувством радости и гордости за мою Родину! Наконец, пришел этот День, который мы так долго ждали! Нет ничего более волнующего, чем видеть развевающийся флаг Азербайджана, водруженный нашими героями на освобожденных землях! Мы всегда верили в то, что справедливость рано или поздно восторжествует, и наша доблестная Армия очистит нашу прекрасную страну от агрессоров и оккупантов. В этот радостный день от всего сердца поздравляю моих соотечественников с блестящей победой, и от всей души желаю моей Родине чистого и мирного неба над головой, дальнейшего процветания! ", - отметила Марина Магомаева.

Дочь великого Муслима Магомаева подчеркнула особую роль Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Эта Победа стала возможной благодаря мудрости, стойкости, политической дальновидности нашего Верховного главнокомандующего, Президента и вдохновителя Ильхама Алиева! Эта Победа стала возможной благодаря нашим отважным, доблестным, самоотверженным воинам, которые сражались до последнего вздоха! Слава доблестной Азербайджанской Армии, слава Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, да хранит Всевышний наш героический народ! Светлая память нашим шехидам, которые отдали свои жизни за правое дело, за освобождение наших исконных исторических земель, за освобождение нашей жемчужины, колыбели азербайджанской культуры и искусства, сердца Карабаха-Шуши! За каждую пядь земли, которая была героически отвоевана отважными азербайджанскими воинами. Каждый освобождённый город, село, безымянная высота дорога сердцу каждого азербайджанца", - сказала Марина Магомаева.

В эти дни граждане Азербайджана, независимо от национальности и вероисповедания, вновь показали свое единство, что стало одним из важных факторов успеха в борьбе с армянскими агрессорами.

" Азербайджан всегда был миролюбивой страной, радушно и хлебосольно принимающей на своей земле людей, никогда не разделяя их ни по расовым, ни по религиозным признакам. И когда наши соседи 28 лет назад оккупировали около 20% наших земель, изгнав с этих территорий сотни тысяч моих соотечественников, которые в своей же стране стали беженцами, все эти годы азербайджанский народ терпеливо ждал и надеялся, что справедливость все же восторжествует. Так не бывает, чтобы такое злодеяние осталось безнаказанным! Азербайджанский народ надеялся, что мировое сообщество все же заставит агрессоров освободить территории мирным путем. Наконец, пришел этот день, когда справедливость восторжествовала, но для этого моему народу пришлось с оружием в руках отстаивать эту историческую справедливость. Мне кажется, что очень созвучными с сегодняшним настроением и чувствами будут слова из песни Страна Огней, написанной моим отцом во славу своей Родины, который всю жизнь воспевал любимый и родной Азербайджан, очень ждал и верил в её безоговорочную победу. Var ol, qanadlan, ey Azərbaycan! Var ol qəhrəman, sən, Azərbaycan!", - добавила Марина Магомаева.

А мы вновь представляем читателям Trend Life эту вечную песню великого Муслима Магомаева.

(Автор: Вугар Иманов)