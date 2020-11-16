Как передать словами ощущения, когда вся твоя сущность буквально переполнена счастьем и радостью? - Чингиз Фарзалиев

БАКУ /Trend Life/ - Этот день наступил, и народ Азербайджана очистил свои земли от оккупантов! Отныне 10 Ноября – наш Отечественный День Победы, сказал в интервью Trend Life директор Азербайджанского национального музея искусств, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев.

"С замиранием сердца и непоколебимой уверенностью, что это событие случится, я, как и миллионы моих сограждан, проживал каждый день в ожидании этого, безусловно, Великого праздника. Боль трёх десятилетий, незаживаемая рана – родной Карабах! Ты вернулся! Как передать словами ощущения, когда вся твоя сущность, буквально переполнена счастьем и радостью? Тем более, творческому человеку свойственно глубже переживать нюансы чувств, присущих людям. Особенно на пике эмоционального подъёма…", - отметил Чингиз Фарзалиев.

Директор музея подчеркнул, что в день, когда наш Верховный Главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу с обращением, что страна начала освободительную военную компанию, пришло осознание новой Истории страны.

"Истории, в которой азербайджанский народ воедино сплотившись вокруг своего Лидера, смог воплотить в жизнь право на защиту чести, достоинства, целостности и суверенности Азербайджана. Под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанская армия встала в один ряд с армиями ведущих мировых держав, продемонстрировав современные тактико-технические действия и моральную мотивированность. Нет ничего выше цели, чем борьба за освобождение родной земли! Помню первые сообщения о населённых пунктах, очищенных от армянской оккупации… Какие-то из них мне знакомы не понаслышке… и надежда вновь оказаться там, вновь пройтись по улицам освобожденных городов и сел…", - сказал директор музея.

На протяжении этих дней новости об освобождении городов и сел Азербайджана вызывали огромную радость в обществе, но для сердца каждого азербайджанца особенным стало избавление от армянских оккупантов города Шуша.

"Шуша! Драгоценность Азербайджана! Жемчужина его культуры! Каждый день проходя мимо твоих расстрелянных памятников, стоящих в возглавляемом мною музее, я свято верил, что увижу их возвращение на родную землю. Что услышу, как в её кристально чистом воздухе вновь зазвучат переливы музыкальных и художественных произведений твоих детей. И вот случилось! День, когда Армения подписала капитуляцию, я встретил со слезами на глазах. В этих слезах были радость и боль. Ведь для того, чтобы он настал, многие достойные сыновья Азербайджана отдали свои жизни. Мы будем чтить их имена всегда, и носить в сердце благодарность и гордость за их подвиг. Подвиг людей, верящих в правое дело и священную борьбу за свободное Отечество! Он навечно вписан в многовековую историю страны!", - сказал профессор.

Чингиз Фарзалиев отметил, что счастлив и живет в такое время, когда пройдя через сложнейшие период становления, Азербайджан под руководством достойнейшего из своих представителей – Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева с гордостью держит голову высоко.

"Я бесконечно горд, что стал свидетелем, когда сын воплотил и реализовал в жизнь завещание своего отца общенационального лидера Гейдара Алиева, и подарил народу Великий праздник Победы. Я восхищён силой и уверенностью главы государства, на протяжении всего военного времени демонстрирующего всему миру непоколебимую уверенность в правильности выбранного пути и действий, отстаивающего позиции азербайджанской государственности и ведущему свой народ в будущее, где нет места никаким уступкам в вопросе территориальной целостности. Карабах принадлежит Азербайджану! Да здравствует Азербайджан! Благодарю, Господин Президент за национальную радость! Хранит Вас Всевышний!", - добавил Чингиз Фарзалиев.

(Автор: Вугар Иманов)