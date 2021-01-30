Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО)

Интервью 30 января 2021 21:05 (UTC+04:00)
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева не только талантливая пианистка, но и умелый директор Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, который был создан еще в 1964 году по инициативе выдающихся азербайджанских композиторов Фикрета Амирова и Гара Гараева.

Наргиз Алиева организовывает репетиционную и концертную работу, определяет направления деятельность оркестра, а бакинской публике она хорошо известна и как музыкант с неповторимым стилем исполнения, в основе которого лежит высокий профессионализм и артистизм.

В беседе с Trend Life Наргиз Алиева рассказала о любимой профессии и поделилась творческими планами.

- Наргиз ханум, музыкой начали заниматься по собственному желанию, или это было настояние родителей?

- С восьми лет меня записали в музыкальную школу имени Гара Гараева в Гёйгёльском районе, сейчас она носит имя Ашуга Шамшира. Несмотря на то, что родители у меня музыканты, они никогда не хотели, чтобы я пошла по их стопам. Но, так получилось, что любовь к музыке у меня в генах.

В те годы в районе не было таких возможностей, как в Баку, я имею ввиду - выступление на концертах, участие в конкурсах… А в шестом классе я захотела принять участие в республиканском конкурсе, который проходил в столице. Мы приехали в Баку, конкурс прошел для меня успешно – я была удостоена диплома. Члены жюри не только положительно оценили мое выступление, но посоветовали продолжать обучение в музыкальной школе имени Бюльбюля в Баку. Так музыка прочно вошла в мою жизнь, стала моей судьбой.

- Получается, тот музыкальный конкурс сыграл значимую роль в Вашей творческой судьбе. А сейчас Ваше мнение о конкурсах и подобных проектах поменялось?

- Конкурсы и фестивали – действенный важный способ пробудить творческую активность ребёнка. Одной из главных задач таких проектов является выявление и поддержка одаренных детей и подростков. И для организаторов важно открыть новые имена, поддержать их творчество. Здесь юные таланты получают возможность выступить перед компетентным жюри на большой сцене, продемонстрировать свое мастерство, получить ценные советы от профессионалов, все это огромный опыт и задел на будущее. Вся наша жизнь – это конкурс, всевозможные кастинги и отборы, возможность продемонстрировать свой потенциал. И если ребенок прошел школу конкурсных выступлений, ему не страшны никакие жизненные экзамены и отборы.

Вот я, разве могла в юности представить, что когда-то буду организовывать международные конкурсы и фестивали. А сегодня вместе с координатором проекта "Поддержка молодежи" Айлой Керимовой-Закария при содействии директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народного артиста Мурада Адыгезалзаде мы организовали международные конкурсы в Германии и Грузии, в Баку впервые провели международный конкурс World Harmony, участниками которого стали около 300 юных талантов. В этой работе мне очень помог и мой личный опыт участия в конкурсах.

- Скажите, а какое выступление за Вашу музыкальную карьеру стало самым запоминающимся?

- Концертная программа, посвящённая 100-летию Азербайджанской Демократической Республике. Тогда на сцене я узнала, что удостоена почетного звания "Заслуженная артистка Азербайджана". Это стало для меня неожиданным, но очень приятным сюрпризом.

- Вы наряду с тем, что являетесь пианисткой, также занимаете должность директора Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. Расскажите, как совмещаете две абсолютно разные профессии – одну творческую, а другу – административную?

- Когда всем сердцем любишь дело, которым занимаешься, все дается намного легче. А я искренне люблю свою профессию, и, потом, мне во всем помогает и поддерживает весь наш коллектив – администрация Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева во главе с директором, народным артистом Мурадом Адыгезалзаде, а также художественный руководитель и главный дирижер Камерного оркестра народный артист Фахраддин Керимов.

- Наргиз ханум, расскажите, в чем заключаются обязанности директора оркестра?

- Я стараюсь организовать концерты на высоком уровне и приглашать специалистов, которых любит публика. Выбираю актуальные музыкальные темы для оркестра, оцениваю кто и как работает, в каком творческом направлении двигаться. Я стремлюсь найти общий язык со всеми солистами нашего коллектива, поддержать даже в вопросах, несвязанных с работой.

- В период пандемии, и веденными карантинными мерами, многие музыканты и коллективы стали выступать онлайн. Как быстро к новым реалиям адаптировался оркестр имени Гара Гараева?

- Даже несмотря на ограничения, наш оркестр много работает, но уже в онлайн-формате. Мы из дома записывали видеоролики с выступлениями, которые размещали в социальных сетях. Эти проекты были очень тепло приняты публикой. Также в сотрудничестве с телевидением оркестр малым составом записывал онлайн-концерты. Адаптироваться к новым реалиям было не сложно, и, потом, Камерный оркестр - мобильный коллектив, и даже до пандемии всегда выступал с разным количеством музыкантов.

- Какие проекты оркестр реализовал за этот период?

- На телеканале Mədəniyyət ("Культура") мы участвовали в проекте "Bizi birləşdirən mədəniyyət", совместно с Общественным телевидением (ITV) представили проект "Yashat meni", посвященный Великой Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне и светлой памяти наших шехидов, а также записали программу, посвященную 31-й годовщине трагедии 20 Января. Сейчас готовим онлайн-концерт, приуроченный ко Дню молодёжи Азербайджана.

- Знаю, что лично Вы за период карантинного режима записали несколько композиций, даже был проект с известным турецким вокалистом Левентом Гюндюзом. Расскажите, от кого поступило предложение о сотрудничестве?

- За период карантина у меня было много проектов с зарубежными музыкантами, а также с нашими соотечественниками, которые живут за границей, среди них и пианистка Вусаля Юсиф из Омана. Что касается Левента Гюндюза, то аккомпанировать меня пригласил народный артист Самир Джафаров, который и пел с ним в дуэте. Вместе мы записали "Песенку Герцога" из оперы "Риголетто" Джузеппе Верди и песню Аскера "Полюбил тебя…" из оперетты выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

- Наргиз ханум, расскажите, какие творческие цели оркестр ставит перед собой на ближайшее время.

- Планов и задач много. Мы очень соскучились по публике и с нетерпением ждем встречи с ней. Безусловно, планируем провести концерты, фестивали на освобождённых от оккупации землях, мечтаем выступить перед нашими доблестными военнослужащими. Моя большая мечта - создать филиал нашего оркестра в городе Шуша. Верю, что все планы и задачи мы в скором времени претворим в жизнь.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
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