Актриса, благодарная судьбе – интервью с Натальей Шаровской

Интервью 21 мая 2021 13:25 (UTC+04:00)
Актриса, благодарная судьбе – интервью с Натальей Шаровской

БАКУ /Trend Life/ - В 2020 году Азербайджанскому государственному академическому русскому драматическому театру имени Самеда Вургуна исполнилось 100 лет.

За годы активной и плодотворной творческой деятельности в театре народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская создала множество ярких и разноплановых образов, завоевав любовь зрительской аудитории. В беседе с корреспондентом Trend Life Наталья Шаровская рассказала о работе, роли мечты, о том, как карантин повлиял на ее жизнь и творчество.

- Наталья Юрьевна, 2020 год был знаменательным для Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, ведь театру исполнилось 100 лет…

- Прежде всего, 2020 год войдет в историю как год Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне. Наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым написала новую историю, освободила от оккупации наши земли, восстановила историческую справедливость. Мы этого ждали почти 30 лет. У коллектива нашего театра всегда была мечта сыграть в Карабахе спектакль "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде. Мечта - выступить с этим спектаклем именно там, ведь действие пьесы происходит в Карабахе. Мы верим, наконец, наша мечта реализуется...

Если говорить о вековом юбилее Бакинской русдрамы, то это великолепная дата. Конечно, горько, что мы провели этот день не на сцене. Александр Яковлевич (прим. – главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский) готовил большой праздник. Но в связи с пандемией и связанными с ней карантинными мерами, провести его мы не смогли. На свой юбилей театр получил большое число поздравительных телеграмм, писем, видеопоздравлений из разных уголков мира. К нам на праздник должны были приехать наши коллеги из зарубежных театров, мы тоже планировали многочисленные гастроли. Однако все наши планы в силе, мы обязательно отметим юбилей, как только это станет возможным.

К своему юбилею Бакинская русдрама пришла с очень хорошими показателями. Театр всегда был на высоте, здесь служили выдающиеся корифеи, которых мы никогда не забываем, а наша молодежь - очень талантливая и трудоспособная.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда с особым вниманием и заботой относится к сфере культуры и искусства. Успехи нашего коллектива достигнуты благодаря поддержке и вниманию со стороны государства. Несколько лет назад в здании нашего театра были проведены реставрация и реконструкция, созданы все необходимые условия, театр был оснащён современным техническим оборудованием. В 2019 году нашему театру был присвоен академический статус, и это важный этап в его жизни.

В текущем году Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении орденами и медалями и присвоении почетных званий сотрудникам нашего театра.

Что касается меня - я в числе деятелей культуры, удостоенных персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики. Выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание и высокую оценку моего творческого труда. Это накладывает на меня еще большую ответственность, продолжу работать с еще большим усердием.

- На днях указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике ряд азербайджанских деятелей культуры был удостоен государственных наград.

- Да, и это тоже важное событие для нашего театра. Директор нашего театра Адалет Гаджиев награжден медалью Пушкина, а главный режиссер Александр Шаровский - орденом Дружбы. Это еще раз говорит о дружественных связях между Азербайджаном и Россией. О том, что в Азербайджане русский драматический театр любят и ценят.

- Наталья Юрьевна, а когда и как судьба связала Вас с Бакинской русдрамой?

- Мой дебют на сцене состоялся на втором курсе института. Играла я Наташу в пьесе Горького "На дне", с этой роли началась моя творческая биография. Очень люблю свою профессию. Конечно, пандемия и связанные с ней ограничения - период сложный для всех актеров, да и для представителей других творческих профессий. Актер всегда должен быть в тонусе, работать. Но я верю, что в ближайшем будущем мы выйдем на сцену, и наш театр вновь распахнет двери для зрителей.

Что касается судьбы, то каждому из нас предоставляется шанс, которым ты можешь воспользоваться, или нет. Все-таки в нашей профессии нужно, как говорят, "чтобы Бог поцеловал в темечко", но еще требуются и огромное трудолюбие, работоспособность.

У меня были замечательные учителя, мой мастер - народный артист СССР Мехти Мамедов. Это большая личность, и, кстати, я была его любимой ученицей. За годы в театре я приобрела большой опыт, училась у актеров старшего поколения. По натуре я человек очень организованный, "впитывающий" в себя. Даже сейчас учусь у молодежи каким-то вещам. Мы - разного поколения, а я смотрю и думаю, они мыслят по-другому, логически некоторые вещи выстраивают иначе. Считаю, что должен быть интерес к жизни. Мне, например, все интересно - люблю читать, смотреть фильмы, слушать музыку… На карантине я столько вещей для себя открыла, на которые раньше просто не хватало времени. Например, готовила я всегда, но в этот период стала и печь, и различные новые блюда осваивать…

- Раз мы заговорили о еде, то какое у Вас коронное блюдо?

- Борщ. Кстати, это сложное блюдо, и на нем даже некоторых поваров проверяли. Мой супруг, Александр Яковлевич Шаровский, говорит, что если бы я открыла ресторан, то главным блюдом был бы борщ. Муж отмечает, что готовлю я хорошо, друзья и знакомые тоже хвалят. Но я не могу себя назвать асом кулинарии, знаю женщин, которые фантастически готовят.

- Вы в прекрасной форме, наверное, ведете здоровый образ жизни, правильно питаетесь?

- Люблю овощи, рыбу, питаюсь так всегда. Многие меня спрашивают про диеты, а я на них никогда не сидела. У меня всегда был такой рацион, и, как оказалось, это и есть здоровое питание.

- Спорт в Вашей жизни присутствует?

- В молодости занималась спортом. Сейчас у меня есть комплекс упражнений, которые я выполняю ежедневно, уже на протяжении долгих лет. И еще я люблю плавать.

- Наталья Юрьевна, давайте вернемся к Вашей творческой деятельности. Вами сыграно большое количество разноплановых ролей. Скажите, есть роль, о которой мечтаете?

- У меня была мечта сыграть Катарину в "Укрощении строптивой", но она уже не исполнится. А вот говорить о том, что возможно будет реализовать – не буду, потому что актеры - люди суеверные. Благодарна судьбе и режиссерам - у меня хороший репертуар, много хорошего материала сыграла. Я играла трагедию, комедию, мелодраму, трагикомедию... Надеюсь, что впереди меня ждет еще много работ.

Что касается образа Катарины, то знаю, что эта роль моя, но так вышло, не случилось. Зато сыграла миллионершу (прим. - спектакль "Миллионерша") и Елизавету ("Последняя страсть королевы").

- Скажите, а стать режиссером и составить конкуренцию супругу не хотите?

- Никогда в жизни. Считаю, что человек должен заниматься только тем, что он может делать хорошо. Никогда не хотела быть режиссером, я актриса, и всегда иду за режиссером. Могу, конечно, выразить свое мнение, что-то предложить в работе над образом, но чтобы ставить спектакли... Я мужа никогда не смогла бы переплюнуть.

Более того, мне предлагали начать преподавать, но я отказалась. Я очень ответственный человек, и на тот период была сильно занята в театре. Вникать в педагогическую деятельность означало отрываться от театральной работы. Совместить две работы я не могла. Думаю, работу свою нужно делать хорошо, или не делать вообще, относиться к профессии по принципу "лишь бы как" нельзя. Мне достаточно того, что я актриса, это моя вотчина.

(Автор: Джани Бабаева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Кыргызстан и Турция намерены усилить торгово-экономическое сотрудничество
Кыргызстан и Турция намерены усилить торгово-экономическое сотрудничество
Туркменистан может стать участником нового транспортного коридора
Туркменистан может стать участником нового транспортного коридора
Туркменистан и Кыргызстан заинтересованы в расширении партнерства в различных секторах
Туркменистан и Кыргызстан заинтересованы в расширении партнерства в различных секторах
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане открылась Торговая палата Великобритании Экономика 13:49
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у мужчин Общество 13:44
Стала известна дата последнего заседания весенней сессии парламента Азербайджана Политика 13:40
Азербайджан и Турция подписали протокол о сотрудничестве в сфере образования Общество 13:39
Таир Салахов всегда видел в людях только хорошее и отмечал лучшие качества – Сакит Мамедов Социум 13:25
Актриса, благодарная судьбе – интервью с Натальей Шаровской Интервью 13:25
Письмо главы МИД Азербайджана о трагедии в селе Кельбаджарского района распространено в качестве документа ООН Политика 13:20
TRACECA планирует разработать систему электронной очереди для применения на таможне Экономика 13:13
В Азербайджане увеличивается госпошлина за выдачу удостоверения личности моряка Общество 13:07
Австрийские предприниматели заинтересованы в расширении торговли с Азербайджаном Бизнес 13:01
В ряд судов Азербайджана назначены новые судьи Общество 12:50
Anglo Asian Mining продала золотые слитки весом до 50 тыс. унций в 2020 г. Бизнес 12:41
В Баку стартовал первый день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 12:35
Парламент Азербайджана утвердил кандидатуры на должности судей Верховного суда Политика 12:34
Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях в Турции Политика 12:31
Назначены новые судьи Гянджинского апелляционного суда Общество 12:28
Иран нарастил объем импорта турецких химпродуктов Бизнес 12:24
Таир Салахов будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения в Баку Социум 12:23
EFSE и Credo Bank поддержат сельских предпринимателей в Грузии Грузия 12:18
Американский медиамагнат подал миллиардный иск против McDonald's США 12:12
В Грузии вырос индекс цен производителей промышленных товаров Бизнес 12:12
Тема сохранности культурно-исторического наследия в Карабахе регулярно обсуждается в контактах с Баку и Ереваном – МИД России Политика 12:11
МИД РФ удовлетворен решением о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта Россия 12:08
Милли Меджлис утвердил кандидатуры на должности судей Бакинского апелляционного суда Политика 12:07
Президент Ильхам Алиев принял министра экспорта Великобритании Общество 12:06
Названы сроки начала горизонтального бурения в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию Энергетика 12:04
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции, посвященной 80-летию создания онкологической службы в Азербайджане Политика 12:04
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гуманитарное сотрудничество, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь являются очень важным оружием в борьбе с такими негативными явлениями, как ксенофобия и терроризм (ФОТО) Политика 12:01
В Верховный суд Нахчыванской АР назначены новые судьи Политика 11:56
Назван рост доходов сектора мобильной связи Азербайджана с начала года ИКТ 11:45
Село Сарыдаш Кельбаджарского района (ВИДЕО) Политика 11:45
В сфере металлургической промышленности Азербайджана произведено сырья на 188 млн манатов Бизнес 11:41
Азербайджанская компания подписала дилерский договор с белорусским ОАО Бизнес 11:38
В Грузии обнародован уровень безработицы в I квартале Бизнес 11:33
PwC Azerbaijan представила результаты исследования рынка здравоохранения, проведенного посольством Великобритании в Азербайджане Общество 11:33
В Азербайджане многократно выросло кредитование юрлиц в секторе недвижимости Финансы 11:27
Финляндия финансирует проект ПРООН по поддержке потенциала МСП в Узбекистане Бизнес 11:25
EIB профинансирует проект по транспортировке азербайджанского газа в Сербию Энергетика 11:20
Министр обороны Азербайджана соболезнует белорусской стороне Политика 11:11
Началось очередное пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:10
ADY Container доставит более 140 контейнеров в Турцию Транспорт 10:56
На общественных пляжах Баку завершена подготовка к летнему сезону (ФОТО) Общество 10:51
Цены на азербайджанскую нефть повысились Финансы 10:49
Экспорт фундука из Грузии растет второй год подряд Бизнес 10:43
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Ипотечного фонда Азербайджана Финансы 10:43
Девять проектов введут в индустриальной зоне Алматы в Казахстане Казахстан 10:37
Ашхабад – город-вдохновение национального лидера Туркменистан 10:33
Глава Еврокомиссии приветствует перемирие между Израилем и ХАМАС Европа 10:26
Келагаи: азербайджанские платки, придающие женщинам красоту - Euronews Культура 10:24
Минэнерго Турции продлило лицензию TPAO на разведку нефти и газа Энергетика 10:24
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 61% Грузия 10:22
Скончался выдающийся художник, мэтр изобразительного искусства Таир Салахов Социум 10:21
Минстрой Туркменистана объявил тендер на реконструкцию конно-спортивного комплекса Тендеры 10:12
В Грузии зафиксирован рост индекса экспортных цен Бизнес 10:07
ВБ одобрил крупный кредит на дорожный проект Азербайджана Экономика 10:06
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 09:59
Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии вырос Бизнес 09:57
Нефть дорожает в рамках коррекции Энергетика 09:41
Евро подорожал к манату Финансы 09:40
Парламент Азербайджана обсудит сегодня более 20 вопросов Политика 09:18
Президент Ильхам Алиев: Проект Южного газового коридора и в будущем будет вносить вклад в укрепление сотрудничества между государствами-участниками Политика 09:14
Президент Ильхам Алиев: Армения лишила себя всех реализуемых в регионе проектов Политика 09:12
Президент Ильхам Алиев: Предприняв после ноябрьского Заявления целый ряд шагов, мы продемонстрировали стремление к сотрудничеству Политика 09:10
Главы МИД России и Канады обсудили Карабах Экономика 09:03
Google откроет летом свой первый розничный магазин в Нью-Йорке Бизнес 08:55
Франция досрочно перейдет к COVID-вакцинации всего взрослого населения Европа 08:39
В УЕФА прогнозируют, что общие потери доходов клубов из-за пандемии составят €8,7 млрд Финансы 08:25
Кыргызстан и Турция намерены усилить торгово-экономическое сотрудничество Кыргызстан 08:09
Граждане Грузии смогут въехать в Венгрию с сертификатом о вакцинации Грузия 08:07
Планируется значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана - AREA Энергетика 08:06
Экспорт не нефтяных товаров из Ирана резко вырос Экономика 08:06
SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году США 07:47
Южная Корея продлила действующие меры социального дистанцирования на три недели Другие страны 07:33
Hа западе Японии 14 тыс. человек получили указание эвакуироваться из-за ливней Другие страны 07:18
Белый дом настаивает на проведении расследования причин пандемии с участием Китая США 07:05
Власти Аргентины объявили строгий локдаун в связи со второй волной пандемии Другие страны 06:49
Эйфелева башня вновь откроется для посетителей 16 июля Европа 06:21
СМИ сообщили об экспериментах КНР и Канады над опасными инфекциями Другие страны 05:57
США предложили установить минимальную налоговую ставку на прибыль корпораций в 15% Экономика 05:34
Испания договорилась с Марокко о скорой депортации нелегалов из Сеуты Европа 05:10
Байден заявил, что США пытаются не допустить затяжного витка конфликта на Ближнем Востоке США 04:44
Пенсионеры в Японии по ошибке получили от США чеки на сумму $1,4 тыс. Финансы 04:27
Байден в разговоре с Нетаньяху оказывал на него давление, требуя достичь перемирия США 04:01
Представители Госдепа и властей Тайваня обсудили борьбу с коррупцией Другие страны 03:37
Израиль намерен продолжить военное сотрудничество с США для продвижения мира в регионе Израиль 03:19
"Брюгге" во второй год подряд становится чемпионом Бельгии по футболу Спорт 02:51
Создание сил для защиты палестинцев возможно с согласия сторон - председатель ГА ООН Арабские страны 02:30
ВВС Израиля наносят удары по Газе перед прекращением огня Арабские страны 02:28
В ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату вакцинации Европа 02:13
Вице-президент США обсудила с королем Иордании урегулирование ближневосточного конфликта Арабские страны 01:49
Индексы в США выросли Экономика 01:25
Определились вторые финалисты "Евровидения 2021" (ФОТО) Культура 01:02
Грузия может начать использование израильского препарата против COVID-19 Грузия 00:51
Ежемесячное производство алюминия в Иране превысило 42 тыс. тонн Экономика 00:47
Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ Казахстан 00:45
ЕП принял резолюцию о заморозке соглашения об инвестициях с Китаем Европа 00:23
За сутки в мире выявили более чем 638 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:03
Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой Израиль 20 мая 23:34
Азербайджанские спортсменки завоевали 7 медалей на международном турнире по художественной гимнастике в Румынии Общество 20 мая 23:21
Мы должны идти по пути открытия коммуникаций - Пашинян Армения 20 мая 22:39
Все новости