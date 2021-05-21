Актриса, благодарная судьбе – интервью с Натальей Шаровской

БАКУ /Trend Life/ - В 2020 году Азербайджанскому государственному академическому русскому драматическому театру имени Самеда Вургуна исполнилось 100 лет.

За годы активной и плодотворной творческой деятельности в театре народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская создала множество ярких и разноплановых образов, завоевав любовь зрительской аудитории. В беседе с корреспондентом Trend Life Наталья Шаровская рассказала о работе, роли мечты, о том, как карантин повлиял на ее жизнь и творчество.

- Наталья Юрьевна, 2020 год был знаменательным для Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, ведь театру исполнилось 100 лет…

- Прежде всего, 2020 год войдет в историю как год Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне. Наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым написала новую историю, освободила от оккупации наши земли, восстановила историческую справедливость. Мы этого ждали почти 30 лет. У коллектива нашего театра всегда была мечта сыграть в Карабахе спектакль "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде. Мечта - выступить с этим спектаклем именно там, ведь действие пьесы происходит в Карабахе. Мы верим, наконец, наша мечта реализуется...

Если говорить о вековом юбилее Бакинской русдрамы, то это великолепная дата. Конечно, горько, что мы провели этот день не на сцене. Александр Яковлевич (прим. – главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский) готовил большой праздник. Но в связи с пандемией и связанными с ней карантинными мерами, провести его мы не смогли. На свой юбилей театр получил большое число поздравительных телеграмм, писем, видеопоздравлений из разных уголков мира. К нам на праздник должны были приехать наши коллеги из зарубежных театров, мы тоже планировали многочисленные гастроли. Однако все наши планы в силе, мы обязательно отметим юбилей, как только это станет возможным.

К своему юбилею Бакинская русдрама пришла с очень хорошими показателями. Театр всегда был на высоте, здесь служили выдающиеся корифеи, которых мы никогда не забываем, а наша молодежь - очень талантливая и трудоспособная.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда с особым вниманием и заботой относится к сфере культуры и искусства. Успехи нашего коллектива достигнуты благодаря поддержке и вниманию со стороны государства. Несколько лет назад в здании нашего театра были проведены реставрация и реконструкция, созданы все необходимые условия, театр был оснащён современным техническим оборудованием. В 2019 году нашему театру был присвоен академический статус, и это важный этап в его жизни.

В текущем году Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении орденами и медалями и присвоении почетных званий сотрудникам нашего театра.

Что касается меня - я в числе деятелей культуры, удостоенных персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики. Выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание и высокую оценку моего творческого труда. Это накладывает на меня еще большую ответственность, продолжу работать с еще большим усердием.

- На днях указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике ряд азербайджанских деятелей культуры был удостоен государственных наград.

- Да, и это тоже важное событие для нашего театра. Директор нашего театра Адалет Гаджиев награжден медалью Пушкина, а главный режиссер Александр Шаровский - орденом Дружбы. Это еще раз говорит о дружественных связях между Азербайджаном и Россией. О том, что в Азербайджане русский драматический театр любят и ценят.

- Наталья Юрьевна, а когда и как судьба связала Вас с Бакинской русдрамой?

- Мой дебют на сцене состоялся на втором курсе института. Играла я Наташу в пьесе Горького "На дне", с этой роли началась моя творческая биография. Очень люблю свою профессию. Конечно, пандемия и связанные с ней ограничения - период сложный для всех актеров, да и для представителей других творческих профессий. Актер всегда должен быть в тонусе, работать. Но я верю, что в ближайшем будущем мы выйдем на сцену, и наш театр вновь распахнет двери для зрителей.

Что касается судьбы, то каждому из нас предоставляется шанс, которым ты можешь воспользоваться, или нет. Все-таки в нашей профессии нужно, как говорят, "чтобы Бог поцеловал в темечко", но еще требуются и огромное трудолюбие, работоспособность.

У меня были замечательные учителя, мой мастер - народный артист СССР Мехти Мамедов. Это большая личность, и, кстати, я была его любимой ученицей. За годы в театре я приобрела большой опыт, училась у актеров старшего поколения. По натуре я человек очень организованный, "впитывающий" в себя. Даже сейчас учусь у молодежи каким-то вещам. Мы - разного поколения, а я смотрю и думаю, они мыслят по-другому, логически некоторые вещи выстраивают иначе. Считаю, что должен быть интерес к жизни. Мне, например, все интересно - люблю читать, смотреть фильмы, слушать музыку… На карантине я столько вещей для себя открыла, на которые раньше просто не хватало времени. Например, готовила я всегда, но в этот период стала и печь, и различные новые блюда осваивать…

- Раз мы заговорили о еде, то какое у Вас коронное блюдо?

- Борщ. Кстати, это сложное блюдо, и на нем даже некоторых поваров проверяли. Мой супруг, Александр Яковлевич Шаровский, говорит, что если бы я открыла ресторан, то главным блюдом был бы борщ. Муж отмечает, что готовлю я хорошо, друзья и знакомые тоже хвалят. Но я не могу себя назвать асом кулинарии, знаю женщин, которые фантастически готовят.

- Вы в прекрасной форме, наверное, ведете здоровый образ жизни, правильно питаетесь?

- Люблю овощи, рыбу, питаюсь так всегда. Многие меня спрашивают про диеты, а я на них никогда не сидела. У меня всегда был такой рацион, и, как оказалось, это и есть здоровое питание.

- Спорт в Вашей жизни присутствует?

- В молодости занималась спортом. Сейчас у меня есть комплекс упражнений, которые я выполняю ежедневно, уже на протяжении долгих лет. И еще я люблю плавать.

- Наталья Юрьевна, давайте вернемся к Вашей творческой деятельности. Вами сыграно большое количество разноплановых ролей. Скажите, есть роль, о которой мечтаете?

- У меня была мечта сыграть Катарину в "Укрощении строптивой", но она уже не исполнится. А вот говорить о том, что возможно будет реализовать – не буду, потому что актеры - люди суеверные. Благодарна судьбе и режиссерам - у меня хороший репертуар, много хорошего материала сыграла. Я играла трагедию, комедию, мелодраму, трагикомедию... Надеюсь, что впереди меня ждет еще много работ.

Что касается образа Катарины, то знаю, что эта роль моя, но так вышло, не случилось. Зато сыграла миллионершу (прим. - спектакль "Миллионерша") и Елизавету ("Последняя страсть королевы").

- Скажите, а стать режиссером и составить конкуренцию супругу не хотите?

- Никогда в жизни. Считаю, что человек должен заниматься только тем, что он может делать хорошо. Никогда не хотела быть режиссером, я актриса, и всегда иду за режиссером. Могу, конечно, выразить свое мнение, что-то предложить в работе над образом, но чтобы ставить спектакли... Я мужа никогда не смогла бы переплюнуть.

Более того, мне предлагали начать преподавать, но я отказалась. Я очень ответственный человек, и на тот период была сильно занята в театре. Вникать в педагогическую деятельность означало отрываться от театральной работы. Совместить две работы я не могла. Думаю, работу свою нужно делать хорошо, или не делать вообще, относиться к профессии по принципу "лишь бы как" нельзя. Мне достаточно того, что я актриса, это моя вотчина.

(Автор: Джани Бабаева)