Алигисмет Лалаев рассказал о больших возможностях театрального сотрудничества с Россией – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - У прославленного Азербайджанского государственного академического музыкального театра богатая история плодотворного сотрудничества с российскими коллегами, постановки спектаклей на русском языке и участия в масштабных театральных фестивалях в России. Не стал исключением и новый сезон. Директор театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии Алигисмет Лалаев рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о самых ярких недавних творческих проектах, реализованных совместно с российской стороной, о значении народной дипломатии и планах расширения сотрудничества с Россией.

– Алигисмет Гумматович, насколько известно, в этом сезоне в репертуар вашего театра войдёт еще одна постановка на русском языке. Расскажите, пожалуйста, об этом спектакле.

– К личности и творчеству народного артиста, видного композитора Полада Бюльбюльоглу в нашем коллективе относятся с большой любовью и уважением. В то же время мы чувствуем его любовь к нашему театру, и то, что постановку своего произведения "Песне моей поверь" (Nəğməmə inan), созданного совместно с автором либретто и текстов песен Михаилом Щербаченко, он доверил нашему театру, является выражением этой любви. Знаменательно, что премьера спектакля состоялась в день рождения Полада Бюльбюльоглу, став своеобразным подарком ему от нашего коллектива.

– Как вам кажется, чем объясняется популярность в Азербайджане русскоязычных театральных постановок?

– Русскоязычные постановки действительно пользуются большой популярностью. По этой причине русскоязычные спектакли нашего театра, так же как и спектакли на русском языке Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна и Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига, не обделены вниманием зрителей. В нашей стране существует самая большая на Южном Кавказе русская община. Но среди зрителей можно увидеть не только русских, так как в Баку дружно живут люди многих национальностей. И, конечно же, основная причина этой гармонии в обществе – мудрая, последовательная государственная политика, основанная на принципах мирного сосуществования, поддержке мультикультуральных и общечеловеческих ценностей.

– Не так давно представители вашего театра приняли участие в фестивале-симпозиуме "Содружество академических искусств" в Санкт-Петербурге. Расскажите, пожалуйста, как театр получил такое приглашение, как прошла поездка делегации?

– Приглашение нашего театра на такое грандиозное мероприятие, как фестиваль-симпозиум "Содружество академических искусств", состоявшийся в Санкт-Петербурге, не является случайностью. Наш театр хорошо известен в России – мы давно сотрудничаем с российскими коллегами, приглашаем для сотрудничества режиссеров, композиторов, хореографов, сценографов, тесно общаемся с руководителями театров, что в итоге привело к нынешним теплым отношениям. Наш коллектив является членом Международной ассоциации музыкальных театров, создающей единое музыкально-театральное культурное пространство, способствующей объединению единомышленников как в России, так и на территории Содружества. У меня много близких друзей в России, с которыми мы регулярно встречаемся на международных мероприятиях, они часто приезжают в Баку для участия в конференциях и фестивалях. В Санкт-Петербург я был приглашен в качестве почетного гостя, но, к сожалению, у меня уже была запланирована поездка в другую страну. Несмотря на это, я внимательно следил за ходом фестиваля-симпозиума, постоянно держал связь с нашими представителями, которые достойно выступили от имени нашей республики. Они получили уникальную возможность для прямого профессионального общения с коллегами из стран СНГ, было много предложений о сотрудничестве и масса впечатлений.

– В рамках фестиваля руководитель международных проектов вашего театра, доктор философии по искусствоведению Раджаб Мамедов выступил с докладом на научном форуме. Чему был посвящён его доклад и как был встречен участниками мероприятия?

– Доклад Раджаба Мамедова был посвящен зарождению и развитию музыкального театра в Азербайджане. Участники форума с интересом встретили доклад и презентацию, всех удивило жанровое разнообразие музыкального театра в Азербайджане, количество ярких произведений, получивших мировое признание. Узнали много нового о талантливых композиторах, посвятивших себя опере, балету, оперетте. Некоторые руководители театров выразили желание осуществить постановки на основе азербайджанских произведений.

– На заключительном гала-концерте фестиваля выступил ваш молодой солист Эмин Зейналлы. Какие произведения он представил российской публике?

– В нашем театре молодые артисты пользуются особым вниманием. Эмин Зейналлы, благодаря своему таланту и исполнительскому диапазону, с первых же дней влился в коллектив, исполняя разноплановые роли, активно выступая от имени театра в государственных мероприятиях. На гала-концерте Эмин исполнил арию Аскера из всемирно известного произведения Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". Я рад, что зрители очень тепло встретили его выступление. Возгласы «браво», цветы, преподнесенные из зала, были этому еще одним свидетельством.

– Кстати, Узеир Гаджибейли, как известно, учился в Санкт-Петербургской консерватории. А как вы оцениваете сегодняшние связи России и Азербайджана в сфере музыкального образования, творческого обмена между театрами, композиторами, музыкантами, режиссерами, актерами? Какие направления сотрудничества, по-вашему, наиболее перспективны?

– В России учились очень многие известные азербайджанские деятели культуры. Автор первого балета на мусульманском Востоке "Девичья башня" Афрасияб Бадалбейли, известный композитор Гара Гараев, ученик великого Дмитрия Шостаковича, и другие известные композиторы, режиссеры, актеры, хореографы, дирижеры, сценографы получили образование в России. Этот процесс должен иметь продолжение, потому что таким специальностям научиться по книгам невозможно, искусство передается наставниками, настоящими мастерами. Хорошо зарекомендовала себя давняя традиция национальных курсов в высших учебных заведениях. Совсем недавно в Театральном институте имени Бориса Щукина завершила обучение Азербайджанская студия под руководством Михаила Борисова. Мы тоже открыты предложениям, с радостью примем участие в любых образовательных программах.

– Образование в России открывает дополнительные возможности для творческого сотрудничества?

– Несомненно. История музыкального театра, как и творческая биография азербайджанских композиторов, тесно связана с Россией, даже премьеры некоторых всемирно известных произведений состоялись на сценах российских театров. Эти связи имеют развитие и в наше время. Азербайджанский дирижер Ялчин Адигезалов обучался в Ленинградской консерватории у прославленного профессора Ильи Мусина, тесно сотрудничает с Московской "Геликон-оперой". Дирижер Эйюб Гулиев также учился в аспирантуре Санкт-Петербургской государственной консерватории, дирижировал известными российскими оркестрами, в том числе оркестром Мариинского театра, принимал участие в оперных и балетных спектаклях в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Динара Алиева и Эльчин Азизов являются солистами Большого театра России. В Мариинском театре выступают премьер Тимур Аскеров и приглашенный солист Магеррам Гусейнов.

– В прошлом году ваш театр посетил Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Какие-то из проектов и планов по расширению культурных связей и сотрудничества между двумя странами, предложенных на этой встрече, уже удалось реализовать или запланировать с того времени?

– Михаил Ефимович сказал, что следит за деятельностью нашего театра через социальные сети, и его радует, что мы, как и прежде, ставим спектакли на русском языке. Он особо подчеркнул неустанную деятельность Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии культурных связей между Азербайджаном и Россией. Отметил также роль в этом направлении посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу. Мы внимательно следим за культурными событиями в России, переписываемся с коллегами, предлагаем творческое сотрудничество, стараемся принять участие в фестивалях, конкурсах, конференциях, и это приносит свои плоды. Заслуженный артист Шовги Гусейнов с большим успехом выступил с моноспектаклем "Кроткая" по повести Федора Достоевского на международных театральных фестивалях - "Островский-FEST" в Кинешме и "Русская классика" в Лобне. Актриса нашего театра Айдан Гасанова стала лауреатом прошедшего в Екатеринбурге VI Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина. Я часто получаю приглашения на российские международные фестивали в качестве эксперта в составе жюри.

– Расскажите, пожалуйста, какие еще проекты связывают ваш театр и лично вас с Россией – с какими российскими театрами, специалистами вы сотрудничаете? Планируются ли какие-то совместные мероприятия в новом сезоне?

– Я долгие годы возглавлял Главное управление искусств министерства культуры и хорошо помню, что культурные связи с Россией для нас всегда были приоритетом. Знаменательно, что и сейчас руководство министерства делает все возможное для развития этих связей.

Мы ставим спектакли на русском языке, приглашаем из России режиссеров, сценографов, композиторов, есть возможность обмениваться солистами, музыкантами, дирижерами, балетмейстерами, делать совместные постановки, организовывать встречные гастроли, стажировки технических специалистов и многое другое. В позапрошлом году мы осуществили уникальный проект с участием глухих актеров. Спектакль Инклюзивного театра "Жест" прошел на нашей сцене с большим успехом. Мы хотели бы продолжить этот ценный опыт совместно с российскими инклюзивными театрами, ведь язык жестов у нас одинаковый, а эти люди очень нуждаются в помощи и внимании общества.

В начале этого года на нашей сцене был осуществлен совместный проект с российскими коллегами – состоялась премьера музыкального спектакля "Волшебная песня" (Sehrli nəğmə) в постановке режиссера Антона Морозова. Спектакль, в создании которого, наряду с нашими специалистами, участвовала большая творческая группа из Москвы и Санкт-Петербурга, очень полюбился нашему зрителю.

Мы готовы поддержать любые начинания, имеем творческий потенциал для осуществления различных театральных проектов совместно с российскими деятелями искусства.